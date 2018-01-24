Жителей Сумщины призывают защищать себя от переохлаждения и при необходимости заходить в пункты обогрева

Поэтому с приближением зимних холодов, гражданам напоминают, что в случае необходимости следует обращаться в пункты обогрева, которые находятся в государственных учреждениях области, учреждениях социальной защиты, медицины.
Всего на Сумщине готовы к использованию по назначению 1127 пунктов обогрева.
Также в своем выступлении Александр Милаш обратился к главам райгосадминистраций, городским головам и главам ОТГ и предложил провести заседание местных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций и принять решения по своевременному информированию населения об осложнении погодных условий и значительному снижению температуры воздуха, порядке действий в этот период; развертывании пунктов обогрева; организации оперативного реагирования и ликвидации аварий на дорогах, населенных пунктах, восстановление электроснабжения и т.п.
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