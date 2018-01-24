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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:50100

Жителей Сумщины призывают защищать себя от переохлаждения и при необходимости заходить в пункты обогрева

Как сообщил в ходе аппаратного совещания в облгосадминистрации директор областного Департамента гражданской защиты Александр Милаша, с 1 января 2019 года на территории области было зарегистрировано 277 человек, пострадавших в результате переохлаждения и обморожения, из них 18 человек погибло.

Поэтому с приближением зимних холодов, гражданам напоминают, что в случае необходимости следует обращаться в пункты обогрева, которые находятся в государственных учреждениях области, учреждениях социальной защиты, медицины.

Всего на Сумщине готовы к использованию по назначению 1127 пунктов обогрева.

Также в своем выступлении Александр Милаш обратился к главам райгосадминистраций, городским головам и главам ОТГ и предложил провести заседание местных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций и принять решения по своевременному информированию населения об осложнении погодных условий и значительному снижению температуры воздуха, порядке действий в этот период; развертывании пунктов обогрева; организации оперативного реагирования и ликвидации аварий на дорогах, населенных пунктах, восстановление электроснабжения и т.п.

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