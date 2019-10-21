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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:09212

В Сумах проводят конкурс комиксов о супергероях

Молодежь Сумщины приглашают стать соавтором комиксов и получить финансовое вознаграждение.

Конкурс комиксов о супергероях нашей области состоится в рамках фестиваля цифровых искусств «Martian Teapots Fest». Все желающие могут попробовать себя в качестве художника, писателя, режиссера, воплотить в жизнь свои детские мечты, войти в творческую историю Сумщины и получить главный приз 10000 гривен.

Конкурс будет проводиться в три этапа. Первый из которых включает в себя задание нарисовать четыре эпизода собственного комикса и написать сюжет для истории о Супергероя Сумщины. Свою работу нужно будет отправить через специальный ящик в ТРЦ «Евробазар» или ТРЦ «Атриум» на конкурс. Обязательным является то, что на конкурсной работе главный герой должен быть похожим на логотип фестиваля Супергерои: http://bit.ly/37CanCg.

В сюжете должно быть легенда о герое, его образе жизни, возможная команда, история о том, от чего или от кого Супергерой спасает нашу область / город.

Подробные условия участия в конкурсе в Instagram @supersumy7, на Телеграмм-канале @supersumy7, на странице Фейсбук: Сумщина место суперсилы, или по ссылке.

Конкурсная комиссия отберет те идеи, которые по критериям оценки окажутся самыми интересными.

Все участники, которые пройдут во второй этап, должны подготовить презентацию сюжета собственного комикса. Победителями станут 10 участников, которые наберут наибольшее количество баллов от конкурсной комиссии.

Призы от спонсоров получат отдельно лучшие работы среди участников 9-11 лет, 12-14 и 15-18 лет.

Для 13 историй-победителей будет проведено голосование на странице Инстаграм. Победителем конкурса будет тот, кто получит наибольшее количество комментариев под публикацией с его историей. Автор-победитель получит вознаграждение 10 тыс. грн.

Организаторами конкурса являются Управление информационной деятельности и коммуникаций с общественностью облгосадминистрации. Партнер - Управление образования и науки Сумского городского совета.

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