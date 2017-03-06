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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:16493

На Сумщине на тонком льду погибли два человека

Сегодня, 25 ноября, произошли два несчастных случая на водоемах области.

Из-за тонкого льда провалились и погибли два человека - рыбак в селе Бездрик и житель одного из сел Лебединского района, который решил через пруд сократить дорогу домой.

Тела погибших мужчин найдены и направлены на экспертные исследования, полиция начали соответствующие проверки.

Правоохранители обращаются к жителям и гостям Сумщины с призывом быть внимательными и осторожными и не рисковать своей жизнью и здоровьем, выходя на лед, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Тонкий лед

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