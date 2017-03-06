На Сумщине на тонком льду погибли два человека

Из-за тонкого льда провалились и погибли два человека - рыбак в селе Бездрик и житель одного из сел Лебединского района, который решил через пруд сократить дорогу домой.
Тела погибших мужчин найдены и направлены на экспертные исследования, полиция начали соответствующие проверки.
Правоохранители обращаются к жителям и гостям Сумщины с призывом быть внимательными и осторожными и не рисковать своей жизнью и здоровьем, выходя на лед, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
19 февраля в Сумах в рамках методической площадки «Педагогика безопасности» состоялся практический семинар на тему «Развитие безопасного поведения на водных...
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения призывает сумчан не выходить на водоемы....
На дворе январь, однако только несколько дней на территории области указатели держатся на отметке ниже нуля....
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