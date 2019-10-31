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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумского перевозчика оштрафовали на 125 тысяч за неоформленного водителя

Второй апелляционный административный суд города Харькова признал правомерным постановление Управления Гоструда в Сумской области о наложении на ФЛП Важинский С.В. штрафной санкции за нарушение трудового законодательства.

Основным видом деятельности ФЛП является «Пассажирский наземный транспорт городского и пригородного сообщения». В частности, речь идет об осуществлении нерегулярных междугородных пассажирских перевозок. Право на такую деятельность субъекту хозяйствования предоставляет наличие соответствующей лицензии. Одним из условий такой лицензии является выполнение работ непосредственно самим предпринимателем или заключения трудового договора с наемными работниками, работающими в должности водителя. Впрочем, предприниматель пренебрег порядком оформления трудовых отношений.

Инспекционное посещение ФЛП Важинский С.В. осуществлено инспекторами труда Гоструда на основании анализа полученного от Управления Укртрансбезпеки в Сумской области письма с информацией о возможном факте использования неоформленного труда указанным субъектом предпринимательской деятельности.

По результатам инспекционного посещения составлен акт, которым подтверждено нарушение ФЛП требований части 1 и 3 статьи 24 КЗоТ Украины. Предпринимателем был допущен к работе работник без заключения трудового договора, оформленного приказом собственника и без уведомления ГФС о принятии водителя на работу. Предпринимателю внесено предписание, а также уполномоченным должностным лицом Управления Гоструда в Сумской области вынесено постановление о наложении штрафа за нарушение законодательства. В соответствии с пунктом 29 Порядка осуществления государственного контроля за соблюдением законодательства о труде, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 26 апреля 2017 года № 295 меры привлечения объекта посещения к ответственности за использование неоформленной труда принимаются одновременно с внесением предписания независимо от факта устранения выявленных нарушений в ходе инспекционного посещения или невыездного инспектирования. Из-за недовольства и не признание своей вины ФЛП обратился в суд с исковым заявлением о признании постановления Гоструда неправомерным.

Согласно решению Второго апелляционного административного суда постановление Гоструда признано правомерной. Поэтому предприниматель должен уплатить в государственный бюджет штраф за пренебрежение необходимостью официально оформлять трудовые отношения с наемными работниками, сообщает пресс-служба ведомства.

Право Нелегальные работники Нерегулярные перевозчики Управление гоструда в Сумской области Штраф

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