В Сумах сбили беспечного пешохода 22 ноября, около 20.00, патрульные получили сообщение о ДТП с травмированными на улице Линейной.

Прибыв на место, инспекторы предварительно установили, что 22-летний водитель автомобиля Geely, двигаясь по улице Линейной в направлении улицы Харьковская, допустил наезд на пешехода, который пересекал проезжую часть вне пешеходного перехода.

Вследствие ДТП 43-летний пешеход получил телесные повреждения в виде политравмы, открытой черепно-мозговой травмы, открытого перелома средней трети левой голени. Мужчину сразу же доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

Инспекторы вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции. Сейчас все обстоятельства ДТП выясняют следователи.