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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:42496

В Сумах сбили беспечного пешохода

22 ноября, около 20.00, патрульные получили сообщение о ДТП с травмированными на улице Линейной.

Прибыв на место, инспекторы предварительно установили, что 22-летний водитель автомобиля Geely, двигаясь по улице Линейной в направлении улицы Харьковская, допустил наезд на пешехода, который пересекал проезжую часть вне пешеходного перехода.

Вследствие ДТП 43-летний пешеход получил телесные повреждения в виде политравмы, открытой черепно-мозговой травмы, открытого перелома средней трети левой голени. Мужчину сразу же доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

Инспекторы вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции. Сейчас все обстоятельства ДТП выясняют следователи.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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