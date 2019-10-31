В Сумах сбили беспечного пешохода

Прибыв на место, инспекторы предварительно установили, что 22-летний водитель автомобиля Geely, двигаясь по улице Линейной в направлении улицы Харьковская, допустил наезд на пешехода, который пересекал проезжую часть вне пешеходного перехода.
Вследствие ДТП 43-летний пешеход получил телесные повреждения в виде политравмы, открытой черепно-мозговой травмы, открытого перелома средней трети левой голени. Мужчину сразу же доставили в больницу для оказания медицинской помощи.
Инспекторы вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции. Сейчас все обстоятельства ДТП выясняют следователи.
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