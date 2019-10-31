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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:49242

Пьяный мопедист пытался откупиться от копов

Чтобы избежать административной ответственности за управление мопедом в состоянии опьянения, 26-летний житель Середина-Буды предложил работникам полиции в качестве «премиальных» 10000 гривен.

Возвращаясь около 15:00 мопедом домой, 26-летний житель Середина-Буды был остановлен работниками местной полиции за нарушение правил дорожного движения. Во время общения с мопедистом, правоохранители почувствовали от него специфический запах, поэтому и предложили мужчине пройти медосмотр, чтобы установить или опровергнуть факт опьянения. Тот сначала согласился, но уже по дороге в больницу попытался «договориться с правоохранителями», предложив им 10000 неправомерной выгоды.

Следователи квалифицировали его действие по признакам ч.1 ст. 369 УК Украины и открыли уголовное производство. Теперь мужчине предстоит предстать перед законом не только за административное правонарушение, но и за совершение преступления.

Право Взятка Пьяный за рулем Середина-Буда

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