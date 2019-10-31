Пьяный мопедист пытался откупиться от копов

Возвращаясь около 15:00 мопедом домой, 26-летний житель Середина-Буды был остановлен работниками местной полиции за нарушение правил дорожного движения. Во время общения с мопедистом, правоохранители почувствовали от него специфический запах, поэтому и предложили мужчине пройти медосмотр, чтобы установить или опровергнуть факт опьянения. Тот сначала согласился, но уже по дороге в больницу попытался «договориться с правоохранителями», предложив им 10000 неправомерной выгоды.
Следователи квалифицировали его действие по признакам ч.1 ст. 369 УК Украины и открыли уголовное производство. Теперь мужчине предстоит предстать перед законом не только за административное правонарушение, но и за совершение преступления.
Ковпаковский райсуд Сум оштрафовал мужчину, который пытался подкупить патрульных полицейских....
В пгт Знобь-Новгородское Середина-Будского района открылся новый Центр предоставления административных услуг....
Бегство для нетрезвого водителя закончилась составлением админматериалов....
Суд оправдал дружбовчанина, которого обвиняли в управлении автомобилем в нетрезвом состоянии....
Назначенный сегодня, 19 ноября, заместителем начальника ГУНП – начальником криминальной полиции Сумщины Валерий Строкач 6 лет назад привлекался за управление...