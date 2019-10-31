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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:14290

Телефонные мошенники поживились за счет молодых супругов

Назвавшись в телефонном разговоре представителем энергоснабжающей компании, злоумышленник предложил жителю Шостки перечислить деньги за замену электрического счетчика. Как следствие, обманутый мужчина остался и без денег, и без услуги.

С заявлением о мошенничестве в полицию Шостки обратился 32-летний местный житель. Мужчина рассказал, что неизвестные под видом работников энергетической компании завладели его 1600 грн.

По словам заявителя, они недавно с женой приобрели дом и делают в нем ремонт. Чтобы заменить счетчик электроэнергии в новом жилье, они обратились в компанию поставщика и ждали от них телефонного звонка с уточнением даты ремонтных работ.

Звонок с неизвестного номера поступил его жене, когда она была на работе и не смогла на него ответить. Считая, что это были сотрудники электросети, мужчина решил сам им позвонить и договориться с ними о работе.

Трубку поднял неизвестный мужчина и на вопрос заявителя, действительно ли тот сотрудник энергосбыта, - ответил утвердительно. Они договорились о работах, однако собеседник попросил перечислить 1600 гривен стоимости счетчика на указанный номер банковской карточки. Последний выполнил условие, но ремонтная бригада так и не приехала. На следующий день заявителю снова позвонил якобы сотрудник компании и попросили оплатить еще 500 гривен стоимости работ. Поняв, что это был мошенник, тот деньги больше не перечислял.

По данному факту в полиции уже открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины «Мошенничество» в рамках, которого ведутся поиски афериста. Правоохранители снова обращаются к гражданам быть максимально осторожными во время телефонных разговоров с незнакомцами и не доверять предоставленной ими информации. В случае оплаты за услуги коммунальных предприятий нужно воспользоваться официальными реквизитами компаний - поставщиков услуг.

Право Мошенничество

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