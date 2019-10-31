Попытка купить мобилку через Интернет обернулась для жителя Сумщины потерей 11 тысяч

По словам заявителя, он давно мечтал о новом мобильном телефоне, поэтому периодически просматривал объявления на сайтах. И вроде нашел то, что ему было нужно - предложение было от частного предпринимателя по весьма приемлемой цене. Заявитель позвонил по указанному номеру, и продавец заверил, что необходимо перевести 11 000 на его карточку, после чего он немедленно направит ему покупку. А для удобства еще и порекомендовал воспользоваться мобильным приложением. Заявитель безо всяких сомнений согласился и прислал деньги. Однако через некоторое время продавец перестал выходить на связь, и только тогда мужчина и понял, что стал жертвой мошенника.
По данному факту полицейские открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до трех лет.
Работники полиции в очередной раз предостерегают граждан быть внимательными. И советуют не переходить по сомнительным интернет-ссылкам и ни в коем случае не посылать деньги авансом неизвестно кому за еще не полученный товар.
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