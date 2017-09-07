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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:11615

В Сумах освятили новый храм

Сегодня, 25 ноября, митрополит Сумской и Ахтырский Евлогий совершил чин великого освящения нового храма в честь святых новомучеников и исповедников Слобожанских по улице Ремесленной в Сумах.

На малом входе во время божественной литургии митрополит Евлогий вручил настоятелю протоиерею Сергию Шульге высокую церковную награду - орден святого равноапостольного князя Владимира Великого III степени.

Проповедь после чтения Святого Евангелия была посвящена значению храма как места особого присутствия Божия в жизни каждого христианина.

После богослужением были вознесены молитвы за мир в Украине, произнесены уставные многолетия.

В конце богослужения благотворителям, а также тем, кто особенно потрудился в строительстве и отделке нового храма, вручены отличия митрополита Сумского и Ахтырского и Архиерейские грамоты.

Общество Храм

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