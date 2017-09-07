В Сумах освятили новый храм

На малом входе во время божественной литургии митрополит Евлогий вручил настоятелю протоиерею Сергию Шульге высокую церковную награду - орден святого равноапостольного князя Владимира Великого III степени.
Проповедь после чтения Святого Евангелия была посвящена значению храма как места особого присутствия Божия в жизни каждого христианина.
После богослужением были вознесены молитвы за мир в Украине, произнесены уставные многолетия.
В конце богослужения благотворителям, а также тем, кто особенно потрудился в строительстве и отделке нового храма, вручены отличия митрополита Сумского и Ахтырского и Архиерейские грамоты.
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