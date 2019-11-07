У Сумах відкриють благодійну виставку на підтримку жінок, які долають онкологію

Відкриття: 30 листопада о 12:00 в Конгрес-центр СумДУ (м.Суми, вул. Покровська, 9/1)
В цей день не тільки підтримають тих, хто зіткнувся з хворобою, але й нададуть інформацію щодо ранньої діагностики онкозахворень.
Організатори та учасниці-майстрині підготували цікаві майстер-класи з хенд-мейду, які будуть цікаві як дорослим, так і дітям.
У Сумах розпочали збирати подарунки для вихованців Лебединської школи-інтернату в рамках благодійної акції «Мандрівник Миколай – на гостину завітай»....
У Сумах до Дня Святого Миколая проводять благодійну акцію "З вірою в диво"....
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