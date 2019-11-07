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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:26178

У Сумах відкриють благодійну виставку на підтримку жінок, які долають онкологію

Сумчан та гостей міста запрошують на відкриття благодійної виставки на підтримку онкоодужуючих жінок-учасниць проекту «Краса в серці».

Відкриття: 30 листопада о 12:00 в Конгрес-центр СумДУ (м.Суми, вул. Покровська, 9/1)

В цей день не тільки підтримають тих, хто зіткнувся з хворобою, але й нададуть інформацію щодо ранньої діагностики онкозахворень.

Організатори та учасниці-майстрині підготували цікаві майстер-класи з хенд-мейду, які будуть цікаві як дорослим, так і дітям.

 
Общество Анонс Благотворительность Выставка Онкология

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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