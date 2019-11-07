У Сумах відкриють благодійну виставку на підтримку жінок, які долають онкологію Сумчан та гостей міста запрошують на відкриття благодійної виставки на підтримку онкоодужуючих жінок-учасниць проекту «Краса в серці».

Відкриття: 30 листопада о 12:00 в Конгрес-центр СумДУ (м.Суми, вул. Покровська, 9/1)

В цей день не тільки підтримають тих, хто зіткнувся з хворобою, але й нададуть інформацію щодо ранньої діагностики онкозахворень.

Організатори та учасниці-майстрині підготували цікаві майстер-класи з хенд-мейду, які будуть цікаві як дорослим, так і дітям.