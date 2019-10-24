В Сумах наградили призеров конкурса сочинений на тему защиты природы

В этом году участниками стали 8 учащихся разных учебных заведений города и области. К отбору было представлено 10 работ, различных по содержанию, мыслям и характеру.
Жюри определило победителей. Первое место члены жюри присудили Арине Столбцовой, II место - Юлии Тюевой, III - Ивану Тарасенко.
Призеры получили ценные призы, а все участники конкурса были награждены сертификатами за участие и получили поощрительные подарки.
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