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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:38202

В Сумах наградили призеров конкурса сочинений на тему защиты природы

Завершился конкурс сочинений «Публицистика в защиту природы», который проводился КУ «Агенция промоции «Сумы» при поддержке департамента финансов, экономики и инвестиций.

В этом году участниками стали 8 учащихся разных учебных заведений города и области. К отбору было представлено 10 работ, различных по содержанию, мыслям и характеру.

Жюри определило победителей. Первое место члены жюри присудили Арине Столбцовой, II место - Юлии Тюевой, III - Ивану Тарасенко.

Призеры получили ценные призы, а все участники конкурса были награждены сертификатами за участие и получили поощрительные подарки.

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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