В Сумах наградили призеров конкурса сочинений на тему защиты природы Завершился конкурс сочинений «Публицистика в защиту природы», который проводился КУ «Агенция промоции «Сумы» при поддержке департамента финансов, экономики и инвестиций.

В этом году участниками стали 8 учащихся разных учебных заведений города и области. К отбору было представлено 10 работ, различных по содержанию, мыслям и характеру.

Жюри определило победителей. Первое место члены жюри присудили Арине Столбцовой, II место - Юлии Тюевой, III - Ивану Тарасенко.

Призеры получили ценные призы, а все участники конкурса были награждены сертификатами за участие и получили поощрительные подарки.