Григоришин потерял контроль над «Сумским НПО»

Об этом пишет «Экономическая правда».
В 2016 году Лондонский арбитраж обязал Григоришина выплатить россиянину Владимиру Лукьяненко (сын Владимира Лукьяненко, «красного директора» Сумского НПО) и его бизнес-партнеру Вадиму Новинскому более 320 млн гривен. Объектом разбирательств был спор об опционе на пакет акций в НПО, который Григоришин должен был выкупить у Лукьяненко. Григоришин нарушил соглашение и был обязан выплатить компенсацию.
Летом 2019 года Григоришин и Лукьяненко подписали мировое соглашение, в рамках которого договорились об урегулировании ситуации. Свой долг «Энергетический стандарт» решил погасить активами. Это 29% акций «Харьковоблэнерго», аналогичная доля в компании «Харьковэнергосбыт», через которую облэнерго продает электричество в регионе, а также контрольный пакет (свыше 50% + один голос) акций НПО им. Фрунзе.
Разрешение на покупку этих активов сторона Лукьяненко получила от Антимонопольного комитета 7 ноября. Комитет разрешил кипрской компании Inter Growth Investments Limited и панамской Great Station Properties получить совместный контроль над кипрской Stremvol Holdings Limited – владельцем 83,7% акций «Сумского НПО»; компания Great Station Properties получила разрешение приобрести свыше 25% акций «Харьковоблэнерго», а также более чем 25% акций «Харьковэнергосбыта».
Вскоре сделка была закрыта.
Теперь Сумское НПО может войти в состав российской машиностроительной группы «ГМС», где Лукьяненко является одним из основных бенефициаров.
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