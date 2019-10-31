Банда с Сумщины обворовывала магазины в Луцке

Сотрудники криминальной полиции Луцкого отдела полиции установили причастность 38-летнего, 54-летнего и 55-летнего ранее судимых жителей Сумской области в совершении 11 краж из магазинов в Луцке. Первую кражу совершили в октябре этого года. Большинство похищенных вещей изъяли.
Правонарушителям следователи сообщили о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ч. 2 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Им выбрали меру пресечения.
Санкция статьи предусматривает, в частности, к пяти годам лишения свободы. Досудебные расследования продолжаются, сообщает пресс служба ГУ НП в Волынской области.
За сутки в Сумах неизвестные воры обокрали два мебельных магазина на общую сумму 28 000 гривен....
Воспользовавшись невнимательностью водителя, который бесплатно подвозил его в город, житель Шосткинского района украл из автомобиля мобильный телефон....
Как выяснили сотрудники полиции, от рук несовершеннолетних потерпели их знакомые и родственники....
Происшествие произошло у торгового центра на проспекте Михаила Лушпы....
Он проник в дом своих друзей и похитил из кармана одежды хозяйки деньги....