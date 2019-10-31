Банда с Сумщины обворовывала магазины в Луцке Луцкие оперативники разоблачили жителей Сумщины в совершении ряда краж из магазинов.

Сотрудники криминальной полиции Луцкого отдела полиции установили причастность 38-летнего, 54-летнего и 55-летнего ранее судимых жителей Сумской области в совершении 11 краж из магазинов в Луцке. Первую кражу совершили в октябре этого года. Большинство похищенных вещей изъяли.

Правонарушителям следователи сообщили о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ч. 2 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Им выбрали меру пресечения.

Санкция статьи предусматривает, в частности, к пяти годам лишения свободы. Досудебные расследования продолжаются, сообщает пресс служба ГУ НП в Волынской области.