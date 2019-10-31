Сумские копы поймали наркоманку

По указанному адресу патрульные обнаружили 24-летнюю женщину, которая довольно странно себя вела, и, казалось, что-то сжимает в кармане. Во время проведения поверхностной проверки, инспекторы обнаружили у нее полиэтиленовый зип-пакет с кристаллическим веществом, внешне похожим на наркотическое, а также устройство для его применения.
На место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции. По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) УК.
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