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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумчанка травмировалась на Харьковском мосту

Сумчанка Анна Клочко передает привет сумским чиновникам.

Она травмировала ногу, идя по Харьковскому мосту, о чем написала в Фейсбуке.

«Обычно я в своих постах делюсь инфой о чём-то интересном: путешествиях, археологии, музыке, кино и культуре. Но сегодня пост-предупреждение для сумчан и гостей города дабы предупредить об опасности получения травмы на пешеходном участке харьковского моста. На днях я там провалилась в яму спи..енного кем-то бюджета, который предусматривается на благоустройство города. Или не предусматривается?», - спрашивает она у чиновников горсовета.

Общество Травматизм Харьковский мост

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