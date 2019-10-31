Обвиняемому в двойном убийстве сумчанок продолжили содержания под стражей 25 ноября в Ковпаковском райсуде Сум состоялось очередное заседание по делу по обвинению Евгения Тимченко в двойном убийстве.

Во время заседания прокурор просила продлить обвиняемому меру пресечения в виде содержания под стражей, пишет sumy.today.

Сам Евгений Тимченко просил применить к нему залог. О применении залога ходатайствовала и защитник обвиняемого.

Напомним: речь идет о сумчанине Евгении Тимченко, который был приговорен к пожизненному лишению свободы, отсидел 14 лет за решеткой, после чего дело было направлено на новое судебное рассмотрение, поскольку осужденный пожаловался в Европейский суд по правам человека.

Суд удовлетворил ходатайство прокурора и продолжил обвиняемому содержания под стражей до 22 января.