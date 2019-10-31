Обвиняемому в двойном убийстве сумчанок продолжили содержания под стражей

Во время заседания прокурор просила продлить обвиняемому меру пресечения в виде содержания под стражей, пишет sumy.today.
Сам Евгений Тимченко просил применить к нему залог. О применении залога ходатайствовала и защитник обвиняемого.
Напомним: речь идет о сумчанине Евгении Тимченко, который был приговорен к пожизненному лишению свободы, отсидел 14 лет за решеткой, после чего дело было направлено на новое судебное рассмотрение, поскольку осужденный пожаловался в Европейский суд по правам человека.
Суд удовлетворил ходатайство прокурора и продолжил обвиняемому содержания под стражей до 22 января.
Изрезанное тело женщины, 1973 г.р., нашли в офисе агентства недвижимости на ул. Ильинская....
В Сумах убит человек, который занимался продажей недвижимости....
В Мирополье Краснопольского района мужчина убил свою жену и хранил ее тело под кроватью в доме, который выставил на продажу....
15 лет за решеткой может провести мужчина, который еще несколько месяцев назад лишил жизни свою сожительницу....
На Сумщине осужден мужчина, который лишил жизни своего односельчанина....