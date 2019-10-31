В Сумах суд арестовал маршрутку Решение о наложении ареста на маршрутку, которая осуществляла перевозки пассажиров в Сумах, наложил следственный судья Ковпаковского райсуда Сум Борис Хитров.

Речь идет о транспортном средстве, из которого в пятницу, 22 ноября, выпала женщина, которая на следующий день от полученных травм скончалась в больнице, пишет sumy.today.