В Сумах суд арестовал маршрутку

Речь идет о транспортном средстве, из которого в пятницу, 22 ноября, выпала женщина, которая на следующий день от полученных травм скончалась в больнице, пишет sumy.today.
22 ноября, около 20.00, патрульные получили сообщение о ДТП с травмированными на улице Линейной....
ДТП произошло в Сумах 22 ноября около 9.40 утра....
Сегодня, 24 ноября, в Сумах в районе перекрестка ул. Кондратьева и Лебединской произошла авария....
Из-за ДТП, произошедшего на ул. Горького (автомобиль столкнулась с троллейбусом № 056, следовавший по маршруту № 15), движение троллейбусов в...
22 ноября, около 18 часов, на улице Харьковская произошло ДТП с участием 4 автомобилей....