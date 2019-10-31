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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 23:14326

Из сумской маршрутки выпала еще одна пенсионерка: пока жива

В Сумах произошло еще одно ДТП с участием маршрутки, из которой выпала женщина.

Происшествие произошло на остановке на ул. Боровая, которая совсем не обустроена. Здесь только в этом году установили знак «остановка» и то только потому, что здесь начал ездить коммунальный маршрут №58А.

Предварительно, происшествие произошло в то время, как люди выходили на остановке.

По предварительным данным медиков, 64-летняя пенсионерка сломала бедро. Она упала со ступенек задней двери маршрутки № 61 (ООО «Сумыпастранс»), когда выходила на остановке. Водитель утверждает, что его вины в этом нет. «Оступилась, видимо, она старенькая была. Из задних дверей она последняя выходила», - говорит водитель. По его словам, маршрутка не двигалась.

Муж потерпевшей обвиняет водителя маршрутки. Он говорит, что тот начал отъезжать, когда женщина еще стояла на ступеньках маршрутки. Именно поэтому она и не удержалась и упала. «Она только, а он тронулся. На дорогу упала головой. Он чуть мне ноги не переехал», - вспоминает Василий Малак.

Следователи устанавливают, был ли это несчастный случай или вина водителя. По факту травмирования пассажирки проводят проверку. Почему из сумских маршруток начали массово выпадать пассажиры, будут выяснять полицейские. Проверят и техническое состояние маршруток и самих водителей, пишет ТСН.

Напомним: в пятницу, 22 ноября на остановке «ул. Даргомыжского» («Сумсельмаш») из маршрутки выпала 69-летняя женщина. Спустя сутки в больнице она умерла от травм.

Право Выпала из маршрутки Дтп

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