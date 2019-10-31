В Сумах из-за аварии на подстанции троллейбусы поменяли маршруты Авария, произошедшая в ночь с 25 на 26 ноября на тяговой подстанции № 6 (повреждение изоляции кабеля мощностью 6 кВт), вызвала обесточивание участка пр. Шевченко - ул. Троицкая - ул. Героев Сумщины.

Поэтому троллейбусы № 3, 4, 16 меняют направления маршрутов: - № 3 - Аэропорт - ч/з Центральный рынок - Аэропорт; - № 4 - Аэропорт - ч/з Автовокзал - Аэропорт; - № 16 - по ул. Горького (в обоих направлениях движения). Автобусы - без изменений. Движение троллейбусов по измененным маршрутам будет происходить без соблюдения расписания (временно, на период проведения ремонтных работ). Аварийная бригада энергослужбы КП «Электроавтотранс» продолжает работы по выявлению аварийного участка, сообщили на предприятии.