В Сумах из-за аварии на подстанции троллейбусы поменяли маршруты

Поэтому троллейбусы № 3, 4, 16 меняют направления маршрутов:
- № 3 - Аэропорт - ч/з Центральный рынок - Аэропорт;
- № 4 - Аэропорт - ч/з Автовокзал - Аэропорт;
- № 16 - по ул. Горького (в обоих направлениях движения).
Автобусы - без изменений.
Движение троллейбусов по измененным маршрутам будет происходить без соблюдения расписания (временно, на период проведения ремонтных работ).
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