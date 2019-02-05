Сумские гимнастки выступили на Кубке мира

В нем приняли участие команды Сумской федерации групповой эстетической гимнастики «Грация Ангелы» и «Грация Бьюти» под руководством тренеров Екатерины Карпенко и Алины Сыч. Команда «Грация Ангелы» получила 31,7 баллов и заняла 6-е место среди 14 команд со всего мира. Команда «Грация Бьюти» получила 31,3 баллов и заняла 4-е место.
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