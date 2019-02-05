Сумские гимнастки выступили на Кубке мира На выходных в Будапеште (Венгрия) проходил Кубок мира AGG WORLD cup IV & Spark Cup B - cat competition по эстетической гимнастике.

В нем приняли участие команды Сумской федерации групповой эстетической гимнастики «Грация Ангелы» и «Грация Бьюти» под руководством тренеров Екатерины Карпенко и Алины Сыч. Команда «Грация Ангелы» получила 31,7 баллов и заняла 6-е место среди 14 команд со всего мира. Команда «Грация Бьюти» получила 31,3 баллов и заняла 4-е место.