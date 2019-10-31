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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:37255

Кому и почему в Сумах отключили воду и тепло

«Служба 15-80» сообщает о проведении регламентных и ремонтных работ на внутридомовых сетях.

Отдел «Служба 15-80» сообщает жителям города о регламентных и ремонтных работах на внутридомовых сетях, требующих отключения водо- и теплоснабжения.

Речь идет о домах по адресам: ул. Р. Атаманюка, 59, 21, пр-т Курский, 55 (замена коренных кранов холодной и горячей воды в квартирах), ул. Ковпака, 13 (замена труб холодной воды в квартире), ул. Ковпака, 55 (ликвидация порыва стояка в межэтажных перекрытиях), пр-т Курский, 51 (ликвидация порыва лежака отопления в подвале между вторым и третьим подъездами), ул. С. Табалы, 30, пр. М. Лушпы, 12, ул. Прокофьева, 29 (замена коренного крана горячей воды в квартирах), ул. Харьковская, 44 (замена стояков холодной и горячей воды в квартире), ул. Горького, 25 (замена труб холодной и горячей воды в квартире), ул. Засумская, 16Б (замена полотенцесушителя в квартире), ул. Шевченко, 2, ул. Г. Кондратьева, 152, ул. Нахимова, 19, ул. Засумская, 12А (замена коренных кранов холодной и горячей воды в квартирах).

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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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