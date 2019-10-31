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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:27286

В Сумах пройдут областные интеграционные игры

В четверг, 28 ноября, в Сумах состоятся II областные спортивно-интеграционные игры.

Место проведения - г. Сумы, ул. Горького, 23/1 (библиотека - филиал №17). Начало - 11.00.

В программе турнир по шашкам, отжимания от пола, мини-боулинг и упражнения с мячом.

Ограничений по возрасту и болезнями нет.

Могут принимать участие в соревнованиях и лица без инвалидности.

Организатор - спортивный клуб инвалидов «Феникс». Конт. тел 095 6821639.

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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