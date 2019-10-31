В Сумах пройдут областные интеграционные игры

Место проведения - г. Сумы, ул. Горького, 23/1 (библиотека - филиал №17). Начало - 11.00.
В программе турнир по шашкам, отжимания от пола, мини-боулинг и упражнения с мячом.
Ограничений по возрасту и болезнями нет.
Могут принимать участие в соревнованиях и лица без инвалидности.
Организатор - спортивный клуб инвалидов «Феникс». Конт. тел 095 6821639.
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