Минцифры запустило онлайн-сервис проверки скорости интернета

Об этом сообщается на странице ведомства в Facebook.
«Сегодня мы запускаем сайт broadband.gov.ua — это прототип будущей карты интернет-покрытия Украины. На сайте каждый пользователь может рассказать, есть ли у него интернет и с какой скоростью он работает», — говорится в сообщении.
Скорость соединения определяется автоматически. Для этого нужно зайти на сайт и пройти SpeedTest со своего компьютера или смартфона. Это можно сделать как анонимно, так и оставив свои данные.
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