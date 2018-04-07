Минцифры запустило онлайн-сервис проверки скорости интернета Министерство цифровой трансформации запустило онлайн-сервис, с помощью которого украинцы смогут протестировать скорость интернет-соединения.

Об этом сообщается на странице ведомства в Facebook.

«Сегодня мы запускаем сайт broadband.gov.ua — это прототип будущей карты интернет-покрытия Украины. На сайте каждый пользователь может рассказать, есть ли у него интернет и с какой скоростью он работает», — говорится в сообщении.

Скорость соединения определяется автоматически. Для этого нужно зайти на сайт и пройти SpeedTest со своего компьютера или смартфона. Это можно сделать как анонимно, так и оставив свои данные.