Сумские патрульные остановили нетрезвого водителя такси

Мужчина за рулем оказался таксистом, который подвозил пьяного гражданина.
Сначала даже показалось, что запах алкоголя шел только от пассажира, однако и сам водитель имел явные признаки алкогольного опьянения. 54-летний мужчина не искал отговорок и сразу же признался, что накануне действительно употреблял алкогольные напитки. Освидетельствование на состояние алкогольного опьянения оказался положительным - 0,87 промилле (более, чем в 4 раза выше нормы).
Инспекторы составили на мужчину административные материалы по ст. 130 (управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения) КоАП и отстранили его от управления автомобилем.
Материалы направлены в суд. За совершенное правонарушение мужчине грозит штраф в размере 10 200 гривен с лишением права управления транспортным средством сроком на 1 год.
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