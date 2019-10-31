Сумские патрульные остановили нетрезвого водителя такси Патрулируя автодорогу Н-07 «Сумы - Юнаковка», внимание инспекторов привлек автомобиль ВАЗ-21154, водитель которого нарушил ПДД.

Мужчина за рулем оказался таксистом, который подвозил пьяного гражданина.

Сначала даже показалось, что запах алкоголя шел только от пассажира, однако и сам водитель имел явные признаки алкогольного опьянения. 54-летний мужчина не искал отговорок и сразу же признался, что накануне действительно употреблял алкогольные напитки. Освидетельствование на состояние алкогольного опьянения оказался положительным - 0,87 промилле (более, чем в 4 раза выше нормы).

Инспекторы составили на мужчину административные материалы по ст. 130 (управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения) КоАП и отстранили его от управления автомобилем.

Материалы направлены в суд. За совершенное правонарушение мужчине грозит штраф в размере 10 200 гривен с лишением права управления транспортным средством сроком на 1 год.