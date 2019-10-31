В Шостке полицейские оперативно задержала грабителя, отобравшего телефон у 11-летнего мальчика

Сначала в полицию Шостки поступило сообщение от 27-летней местной жительницы. Женщина рассказала: у банкомата, где она снимала с карточки наличные, неизвестный вырвал у нее из рук купюру в 500 гривен. Впрочем, злоумышленник не рассчитал, и банкнота разорвалась - часть купюры осталась у нее в руках.
Пока правоохранители общались с потерпевшей, в полицию поступило еще одно сообщение - об ограблении на улице 11-летнего мальчика. У него злоумышленник вырвал из рук мобильный телефон. Подростку даже удалось догнать своего обидчика, однако последний ударил его и убежал.
«Опираясь на описание внешности нападавшего, который предоставили потерпевшие, сотрудники в составе группы реагирования патрульной полиции оперативно нашли мужчину и задержали, - рассказывает Сергей Забозлаев, начальник Шосткинского отдела полиции. - Ему 32 года, он житель города Дружба Ямпольского района. Имеет несколько судимостей за имущественные преступления».
Подозреваемого полицейские доставили в отдел полиции, где у него изъяли из кармана часть разорванной банкноты, а вот мобильного телефона мальчика у него уже не было.
Сейчас задержанный находится в изоляторе временного содержания. В отношении него открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 186 Уголовного кодекса Украины «Грабеж». За содеянное ему грозит от четырех до шести лет лишения свободы.
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