Сумчане отличились на чемпионате мира 23 ноября в Харькове прошёл чемпионат мира по военно-спортивному многоборью.

Воспитанники ЦВСМ СК «Звёзды Олимпа» и Сумской областной ДЮСШ единоборств показали отличный результат. У них 7 золотых, 7 серебряных и 6 бронзовых медалей.