Сумчане отличились на чемпионате мира

Воспитанники ЦВСМ СК «Звёзды Олимпа» и Сумской областной ДЮСШ единоборств показали отличный результат. У них 7 золотых, 7 серебряных и 6 бронзовых медалей.
Впервые в городе Глухов пройдет кубок Украины среди взрослых по военно-спортивному многоборью памяти генерала Сергея Кульчинского....
На выходных в Харькове проходил XII чемпионат мира по военно-спортивному многоборью....
В Харькове 24-26 ноября прошёл чемпионат мира по военно-спортивному многоборью....
17-19 октября в Харькове состоялся чемпионат Украины по военно-спортивных многоборью....