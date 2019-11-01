Сумських школярів запрошують на молодіжний нетворкінг

На засіданні координаційної ради старшокласників у форматі Networking, що організовує Палац дітей та юнацтва в місті Суми, хочуть об’єднати активну молодь міста заради майбутньої співпраці. Дати можливість незнайомим активістам обмінятися ідеями зі своїми колегами, знайти підтримку та допомогу в їх реалізації. Дати можливість активній молоді приєднатися до вже існуючих ініціатив та організації, або створити разом власні.
Для участі у форумі просимо обов'язково заповнити реєстраційну форму: https://forms.gle/bk8hoCuuD7gsbr1g6.
«Розумний Хаб» (вул. Кузнечна, 2, 2-й поверх) запрошує сумчан на безкоштовний перегляд фільму «Брекзит», що відбудеться у п’ятницю, 29 листопада....
В четверг, 28 ноября, в Сумах состоятся II областные спортивно-интеграционные игры....
КНП «Центральная городская клиническая больница» приглашает сумчан пройти осмотр ортопедов-травматологов и сделать бесплатное рентгенологическое обследование по случаю Дня борьбы с...
Сумская специализированная школа №2 среди 26 украинских школ, где до 2024 года будет проводиться пилотный проект развития мягких навыков через...
Ви хочете подолати страх публічних виступів та отримувати від них задоволення?...