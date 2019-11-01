Сумських школярів запрошують на молодіжний нетворкінг Молодіжний Networking відбудеться 2 грудня о 16:00 в Сумському Палаці дітей та юнацтва.

На засіданні координаційної ради старшокласників у форматі Networking, що організовує Палац дітей та юнацтва в місті Суми, хочуть об’єднати активну молодь міста заради майбутньої співпраці. Дати можливість незнайомим активістам обмінятися ідеями зі своїми колегами, знайти підтримку та допомогу в їх реалізації. Дати можливість активній молоді приєднатися до вже існуючих ініціатив та організації, або створити разом власні.

Для участі у форумі просимо обов'язково заповнити реєстраційну форму: https://forms.gle/bk8hoCuuD7gsbr1g6.