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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сьогодні у Сумах відбудеться молодіжний нетворкінг

Молодіжний Networking відбудеться 2 грудня о 16:00 в Сумському Палаці дітей та юнацтва.

На засіданні координаційної ради старшокласників у форматі Networking, що організовує Палац дітей та юнацтва в місті Суми, хочуть об’єднати активну молодь міста заради майбутньої співпраці. Дати можливість незнайомим активістам обмінятися ідеями зі своїми колегами, знайти підтримку та допомогу в їх реалізації. Дати можливість активній молоді приєднатися до вже існуючих ініціатив та організації, або створити разом власні.

Для участі у форумі просимо обов'язково заповнити реєстраційну форму: https://forms.gle/bk8hoCuuD7gsbr1g6.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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