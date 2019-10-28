Полиция Сумщины разыскивает без вести пропавшего Максима Толоку (фото)

На вид молодому человеку 27-28 лет, рост 170 см, худощавого телосложения, волосы черного цвета, имеет татуировку в виде «инь-янь» на плече, на лбу имеется небольшая гематома.
Был одет в короткую осеннюю черную куртку, черные джинсовые брюки, обут в классические темно-синие туфли. На голове была черная шапка. При себе у молодого человека было 160-170 гривен.
Правоохранители и родственники пропавшего не прекращают поиски, и обращаются ко всем неравнодушным гражданам с просьбой помочь в поисках.
Если кому-то известна какая-либо информация, которая может помочь в розыске, сообщите об этом в Середина-Будское ОП ГУНП в Сумской области по адресу: 41000, г. Середина-Буда, ул. Вокзальная, 2, или по телефонам: (05451) 7-14-52 - дежурная часть и 102 (с мобильного бесплатно), сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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