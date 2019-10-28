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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:02221

Полиция Сумщины разыскивает без вести пропавшего Максима Толоку (фото)

Работники Серединобудского полиции устанавливают местонахождение без вести пропавшего 30-летнего Толоку Максима Витальевича, жителя города Сумы, который 20.11.2019 года около 13:00 часов выехал из с. Гаврилова Слобода Середина-Будского района в областной центр и до настоящего времени не вернулся.

На вид молодому человеку 27-28 лет, рост 170 см, худощавого телосложения, волосы черного цвета, имеет татуировку в виде «инь-янь» на плече, на лбу имеется небольшая гематома.

Был одет в короткую осеннюю черную куртку, черные джинсовые брюки, обут в классические темно-синие туфли. На голове была черная шапка. При себе у молодого человека было 160-170 гривен.

Правоохранители и родственники пропавшего не прекращают поиски, и обращаются ко всем неравнодушным гражданам с просьбой помочь в поисках.

Если кому-то известна какая-либо информация, которая может помочь в розыске, сообщите об этом в Середина-Будское  ОП ГУНП в Сумской области по адресу: 41000, г. Середина-Буда, ул. Вокзальная, 2, или по телефонам: (05451) 7-14-52 - дежурная часть и 102 (с мобильного бесплатно), сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Пропал без вести Середина-Буда

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