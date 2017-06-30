Прокуратура вернула в госсобственность Кролевецкий КХП

Установлено, что в 2016 году Кролевецкий комбинат хлебопродуктов, который не подлежал приватизации и должен был остаться в государственной собственности, в нарушение требований законодательства приобрел статус частного имущества.
Однако до сих пор уполномоченные государственные органы не восстановили нарушенные права и законные интересы государства на указанный объект. Поэтому с целью защиты интересов государства прокуратура Сумской области обратилась в суд с соответствующим иском.
Как рассказал заместитель прокурора Сумской области Рустам Галаев, согласившись с исковыми требованиями прокуратуры, Хозяйственный суд Сумской области в ноябре 2019 года вернул в государственную собственность целостный имущественный комплекс Кролевецкого комбината хлебопродуктов стоимостью почти 65 млн грн, который является одним из крупнейших зерноперерабатывающих предприятий Украины.
Принятым решением за государством в лице Кабинета Министров Украины признано право государственной собственности на указанный имущественный комплекс, общая площадь которого составляет более 54 тыс. кв. м и отменено решение госрегистратора о регистрации права частной собственности, сообщает пресс-служба прокуратуры области.
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