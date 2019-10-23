В Сумах еще одна студентка выпрыгнула из окна общежития

Из окна 5-го этажа общежития по улице Мира выпрыгнула девушка 2002 года рождения, несовершеннолетняя первокурсница. В больницу она была госпитализирована с политравмой, закрытыми и открытыми переломами.
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 120 УК (доведение до самоубийства). Однако, как сообщил Sumy.Today прокурор Сумской местной прокуратуры Борис Рекуненко, сейчас девушка находится в сознании и дала показания, что выпрыгнула из окна по собственной воле, без всякого давления. По информации Sumy.Today, причиной такого поступка стали личные отношения.
Напомним: в начале ноября с 8-го этажа общежития СумГУ на Замостянской выбросилась студентка 2001 г.р. Она погибла, оставив предсмертное видеобращение.
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