В Сумах еще одна студентка выпрыгнула из окна общежития Сообщение об этом поступило в полицию 20 ноября в 18:05.

Из окна 5-го этажа общежития по улице Мира выпрыгнула девушка 2002 года рождения, несовершеннолетняя первокурсница. В больницу она была госпитализирована с политравмой, закрытыми и открытыми переломами.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 120 УК (доведение до самоубийства). Однако, как сообщил Sumy.Today прокурор Сумской местной прокуратуры Борис Рекуненко, сейчас девушка находится в сознании и дала показания, что выпрыгнула из окна по собственной воле, без всякого давления. По информации Sumy.Today, причиной такого поступка стали личные отношения.

Напомним: в начале ноября с 8-го этажа общежития СумГУ на Замостянской выбросилась студентка 2001 г.р. Она погибла, оставив предсмертное видеобращение.