В Сумах снова отключили воду

В связи с проведением аварийно-ремонтных работ по замене задвижки по ул. Ю. Ветрова, 18 сегодня, 26 ноября, в 9:30 прекращена подача воды к улицам 1-я Заводская, 2-я Заводская, 3-я Заводская и в пер. Дмитрия Дорошенко.
После завершения аварийных работ водоснабжение будет восстановлено. Приносим извинения за временные неудобства, сообщает КП «Горводоканал».
«Служба 15-80» сообщает о проведении регламентных и ремонтных работ на внутридомовых сетях....
КП «Горводоканал» сообщает об отключении воды....
«Служба 15-80» сообщает о проведении регламентных и ремонтных работ на внутридомовых сетях....
«Служба 15-80» сообщает о проведении регламентных и ремонтных работ на внутридомовых сетях....
В связи с проведением аварийно-ремонтных работ 20 ноября в 9:00 будет прекращена подача воды в некоторые дома по улицам СКД,...