В Сумах снова отключили воду Для проведения аварийно-ремонтных работ по улице Юрия Ветрова, 18 временно прекращена подача воды на некоторые прилегающие улицы.

В связи с проведением аварийно-ремонтных работ по замене задвижки по ул. Ю. Ветрова, 18 сегодня, 26 ноября, в 9:30 прекращена подача воды к улицам 1-я Заводская, 2-я Заводская, 3-я Заводская и в пер. Дмитрия Дорошенко.

После завершения аварийных работ водоснабжение будет восстановлено. Приносим извинения за временные неудобства, сообщает КП «Горводоканал».