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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:40389

В Сумах снова отключили воду

Для проведения аварийно-ремонтных работ по улице Юрия Ветрова, 18 временно прекращена подача воды на некоторые прилегающие улицы.

В связи с проведением аварийно-ремонтных работ по замене задвижки по ул. Ю. Ветрова, 18 сегодня, 26 ноября, в 9:30 прекращена подача воды к улицам 1-я Заводская, 2-я Заводская, 3-я Заводская и в пер. Дмитрия Дорошенко.

После завершения аварийных работ водоснабжение будет восстановлено. Приносим извинения за временные неудобства, сообщает КП «Горводоканал».

Общество Отключение воды

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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