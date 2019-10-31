Полкилограмма амфетамина ежемесячно: в Конотопе накрыли две нарколаборатории Деятельность двух группировок, которые специализировались на производстве и сбыте крупных партий психотропных веществ, блокировала в Сумской области Служба безопасности Украины.

В состав групп входило 5 жителей Конотопа. В подпольных лабораториях, оборудованных на территории двух собственных домохозяйств, фигуранты дел изготавливали амфетамин для продажи. Прекурсоры для производства психотропных они заказывали через Интернет, а получали их по почте.

Готовый товар злоумышленники сбывали на территории региона через разветвленную сеть дилеров и систему «закладок». По оперативной информации, участники группировок поставляли амфетамин в том числе и несовершеннолетним.

Ежемесячный объем реализованных психотропных составлял почти полкилограмма.

Во время обысков по месту жительства фигурантов дел правоохранители изъяли 50 г амфетамина и более 20 л химических реактивов, в том числе прекурсоров. Также обнаружены банковские карточки, мобильные телефоны и другие вещи с доказательствами противоправной деятельности.

В квартире одного из участников наркогруппировок изъято два пистолета с признаками переработки из травматических в боевые и части другого оружия.

Сейчас решается вопрос о сообщение злоумышленникам о подозрениях и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Разоблачение злоумышленников проводилось под процессуальным руководством прокуратуры Сумской области, сообщает пресс-центр СБ Украины.