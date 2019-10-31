Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:53405

Полкилограмма амфетамина ежемесячно: в Конотопе накрыли две нарколаборатории

Деятельность двух группировок, которые специализировались на производстве и сбыте крупных партий психотропных веществ, блокировала в Сумской области Служба безопасности Украины.

В состав групп входило 5 жителей Конотопа. В подпольных лабораториях, оборудованных на территории двух собственных домохозяйств, фигуранты дел изготавливали амфетамин для продажи. Прекурсоры для производства психотропных они заказывали через Интернет, а получали их по почте.

Готовый товар злоумышленники сбывали на территории региона через разветвленную сеть дилеров и систему «закладок». По оперативной информации, участники группировок поставляли амфетамин в том числе и несовершеннолетним.

Ежемесячный объем реализованных психотропных составлял почти полкилограмма.

Во время обысков по месту жительства фигурантов дел правоохранители изъяли 50 г амфетамина и более 20 л химических реактивов, в том числе прекурсоров. Также обнаружены банковские карточки, мобильные телефоны и другие вещи с доказательствами противоправной деятельности.

В квартире одного из участников наркогруппировок изъято два пистолета с признаками переработки из травматических в боевые и части другого оружия.

Сейчас решается вопрос о сообщение злоумышленникам о подозрениях и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Разоблачение злоумышленников проводилось под процессуальным руководством прокуратуры Сумской области, сообщает пресс-центр СБ Украины.

Право Амфетамин Конотоп Наркотики СБУ

По тематике

Сумские копы поймали наркоманку
Вчера 18:10

Сумские копы поймали наркоманку

Патрульные получили сообщение о подозрительном человеке у одного из домов на улице Генерала Чибисова....

В Ахтырке оперативники поймали «на горячем» наркодилера
Вчера 15:09

В Ахтырке оперативники поймали «на горячем» наркодилера

Работники полиции разоблачили ранее судимого 34-летнего гражданина, который занимался сбытом наркотических веществ местным жителям....

В поезде четвероногий помощник сумских пограничников помог выявить таблетки наркотического действия
Вчера 08:01

В поезде четвероногий помощник сумских пограничников помог выявить таблетки наркотического действия

В железнодорожном пункте пропуска «Зерновое» во время погранично-таможенного оформления поезда сообщением «Николаев-Москва» пограничники Сумского отряда совместно с работниками фискальной службы...

Бывшего главного СБУшника Сумщины назначили руководить во Львов
22.11.2019 08:26

Бывшего главного СБУшника Сумщины назначили руководить во Львов

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Юрия Гончарова начальником УСБУ во Львовской области....

21.11.2019 11:06

На Сумщине суд оправдал наркоагрария

20 ноября Белопольским районным судом вынесен приговор, которым гражданин М. признан невиновным в предъявленном обвинении по части 2 статьи 310...

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

Мідвей (12+) Роланд Еммеріх (США, Китай,2019)
Мідвей (12+) Роланд Еммеріх (США, Китай,2019)
Кино Космос
18:25 — 60рн.
Крижане серце II (0+) Кріс Бак, Дженніфер Лі (США, 2019)
Крижане серце II (0+) Кріс Бак, Дженніфер Лі (США, 2019)
Кино Космос
10:05 — 50рн. 12:10 — 55рн. 16:25 — 60рн.
Ідеальна брехня (16+) Білл Кондон (США, 2019)
Ідеальна брехня (16+) Білл Кондон (США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:50 15:50 18:40 20:50 23:10
Зворотній відлік (16+) Джастін Дек (США, 2019)
Зворотній відлік (16+) Джастін Дек (США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 20:10 22:50
Готель Едельвейс (12+) Юрій Рудий (Україна, 2019)
Готель Едельвейс (12+) Юрій Рудий (Україна, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:15 12:15 19:00
Історія Лізи (16+) Олександр Жовна (Україна, 2019)
Історія Лізи (16+) Олександр Жовна (Україна, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 16:50
Ангели Чарлі (12+)
Ангели Чарлі (12+)
Кино Космос
14:10 — 55рн. 20:55 — 60рн.

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.