Полкилограмма амфетамина ежемесячно: в Конотопе накрыли две нарколаборатории

В состав групп входило 5 жителей Конотопа. В подпольных лабораториях, оборудованных на территории двух собственных домохозяйств, фигуранты дел изготавливали амфетамин для продажи. Прекурсоры для производства психотропных они заказывали через Интернет, а получали их по почте.
Готовый товар злоумышленники сбывали на территории региона через разветвленную сеть дилеров и систему «закладок». По оперативной информации, участники группировок поставляли амфетамин в том числе и несовершеннолетним.
Ежемесячный объем реализованных психотропных составлял почти полкилограмма.
Во время обысков по месту жительства фигурантов дел правоохранители изъяли 50 г амфетамина и более 20 л химических реактивов, в том числе прекурсоров. Также обнаружены банковские карточки, мобильные телефоны и другие вещи с доказательствами противоправной деятельности.
В квартире одного из участников наркогруппировок изъято два пистолета с признаками переработки из травматических в боевые и части другого оружия.
Сейчас решается вопрос о сообщение злоумышленникам о подозрениях и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
Разоблачение злоумышленников проводилось под процессуальным руководством прокуратуры Сумской области, сообщает пресс-центр СБ Украины.
Патрульные получили сообщение о подозрительном человеке у одного из домов на улице Генерала Чибисова....
Работники полиции разоблачили ранее судимого 34-летнего гражданина, который занимался сбытом наркотических веществ местным жителям....
В железнодорожном пункте пропуска «Зерновое» во время погранично-таможенного оформления поезда сообщением «Николаев-Москва» пограничники Сумского отряда совместно с работниками фискальной службы...
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Юрия Гончарова начальником УСБУ во Львовской области....
20 ноября Белопольским районным судом вынесен приговор, которым гражданин М. признан невиновным в предъявленном обвинении по части 2 статьи 310...