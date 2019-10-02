Благодійників Сумщини запрошують взяти участь у загальнонаціональному конкурсі «Благодійна Україна – 2019»

До участі запрошуються благодійники та волонтери, які надавали благодійну допомогу для вирішення актуальних суспільних проблем з 1 січня по 31 грудня 2019 року. Кінцевий термін подачі заявок – 1 березня 2020 року. Заявки на участь у конкурсі можуть подавати як самі благодійники, так і набувачі благодійної допомоги та будь-які неурядові організації та фізичні особи (окрім органів державної влади, місцевого самоврядування та політичних партій), незалежно від громадянства, які зацікавлені у розвитку та популяризації благодійних ініціатив.
Переможців визначатимуть у п’ятнадцяти колективних, трьох індивідуальних і чотирьох спеціальних номінаціях.
Додаткову інформацію про конкурс «Благодійна Україна» можна дізнатися на офіційному сайті: www.blagoukraine.org та у виконавчого директора Асоціації благодійників України Лобко Оксани (електронна адреса: konkurs.blago@gmail.com).
Довідково. Національний конкурс «Благодійна Україна» – це проект з відзначення кращих благодійників та найефективніших благодійних ініціатив в українському суспільному просторі. Метою цього конкурсу є розвиток ефективного соціально-орієнтованого благодійництва та волонтерства в Україні шляхом публічного стимулювання кращих благодійників та волонтерів, їхніх організацій та практик.
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