На Сумщине завершается сбор урожая зерновых

Сельскохозяйственными товаропроизводителями всех форм собственности обмолочено 375,4 тыс. га, или 92% посеянных площадей, намолочено 3 009,1 тыс. тонн, при средней урожайности 80,2 ц/га.
Всего на отчетную дату обмолочено 649,3 тыс. га, или 95% посеянных площадей, намолочено 4222 тыс. тонн при средней урожайности 65 ц/га, что на 1,5 ц/га меньше соответствующего периода прошлого года.
На Сумщине сельскохозяйственное производство осуществляют более тысячи аграрных предприятий....
Средняя урожайность подсолнечника в Сумской достигла 31,3 ц/га....
По состоянию на 28 октября аграриями Сумщины намолочено 3 230,7 тыс. тонн зерна с площади 529,6 тыс. га (78% к...
По информации Департамента агропромышленного развития, по состоянию на 4 октября аграриями Сумщины намолочено 2141 тыс. тонн зерна с площади 389,4...
Сельскохозяйственные предприятия большинстве районов области приступили к севу озимых зерновых культур....