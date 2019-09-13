На Сумщине завершается сбор урожая зерновых По информации областного Департамента агропромышленного развития, аграрии области завершают уборку кукурузы на зерно.

Сельскохозяйственными товаропроизводителями всех форм собственности обмолочено 375,4 тыс. га, или 92% посеянных площадей, намолочено 3 009,1 тыс. тонн, при средней урожайности 80,2 ц/га.

Всего на отчетную дату обмолочено 649,3 тыс. га, или 95% посеянных площадей, намолочено 4222 тыс. тонн при средней урожайности 65 ц/га, что на 1,5 ц/га меньше соответствующего периода прошлого года.