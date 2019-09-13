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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:3072

На Сумщине завершается сбор урожая зерновых

По информации областного Департамента агропромышленного развития, аграрии области завершают уборку кукурузы на зерно.

Сельскохозяйственными товаропроизводителями всех форм собственности обмолочено 375,4 тыс. га, или 92% посеянных площадей, намолочено 3 009,1 тыс. тонн, при средней урожайности 80,2 ц/га.

Всего на отчетную дату обмолочено 649,3 тыс. га, или 95% посеянных площадей, намолочено 4222 тыс. тонн при средней урожайности 65 ц/га, что на 1,5 ц/га меньше соответствующего периода прошлого года.

Экономика Сельское хозяйство Урожай

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