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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сьогодні у Сумах відбудеться вечір пам’яті Миколи Реріха

Центральна міська бібліотека ім. Т. Г. Шевченка проводить у вівторок, 26 листопада, культорологічний вечір до 145-річчя Миколи Реріха «Україні – любов і привіт».

Захід відбудеться у відділі літератури з мистецтва. Розпочнеться о 18:00.

Вхід вільний.

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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