Студенти області зберуться в Сумах на святкову молодіжну програму

Захід, організаторами якого є відділ у справах молоді та спорту, міський центр дозвілля молоді, управління молоді та спорту облдержадміністрації, покликаний виявити найкращих студентів у окремих сферах, створити умови для відкритої комунікації молоді та студентства і забезпечити якісне та змістовне дозвілля.

Найкращих студентів визначатимуть у дев’яти номінаціях: «Кращий студент (комплексна характеристика)»; «Кращий студент – громадський діяч»; «Кращий студент – медійник»; «Кращий студент – науковець»; «Кращий студент – спортсмен»; «Кращий студент – волонтер»; «Кращий студент – вокаліст»; «Кращий студент – танцюрист»; «Кращий студент – оригінальний жанр».

Святкова молодіжна програма «Студент року – 2019» проходитиме у Конгрес-центрі СумДУ (вул. Покровська 9/1). Розпочнеться о 18:00.