Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:07221

Студенти області зберуться в Сумах на святкову молодіжну програму

У четвер, 28 листопада, студенти області зберуться в Сумах на святкову молодіжну програму «Студент року – 2019».

Захід, організаторами якого є відділ у справах молоді та спорту, міський центр дозвілля молоді, управління молоді та спорту облдержадміністрації, покликаний виявити найкращих студентів у окремих сферах, створити умови для відкритої комунікації молоді та студентства і забезпечити якісне та змістовне дозвілля.

Найкращих студентів визначатимуть у дев’яти номінаціях: «Кращий студент (комплексна характеристика)»; «Кращий студент – громадський діяч»; «Кращий студент – медійник»; «Кращий студент – науковець»; «Кращий студент – спортсмен»; «Кращий студент – волонтер»; «Кращий студент – вокаліст»; «Кращий студент – танцюрист»; «Кращий студент – оригінальний жанр».

Святкова молодіжна програма «Студент року – 2019» проходитиме у Конгрес-центрі СумДУ (вул. Покровська 9/1). Розпочнеться о 18:00.

Досуг Студенты

По тематике

В Сумах студенты бегали милю
31.05.2019 12:33

В Сумах студенты бегали милю

Сегодня, 31 мая, в Сумах состоялся Всеукраинский забег на дистанцию 1 миля (1609 м) среди студенческой молодежи....

5 самых талантливых студентов Сумщины посетят Китай по программе обмена
22.05.2019 17:20

5 самых талантливых студентов Сумщины посетят Китай по программе обмена

Между образовательными и научными учреждениями Сумщины и провинций Китая подписан меморандум....

В Сумах соревновались юные баскетболисты
20.02.2019 11:45

В Сумах соревновались юные баскетболисты

Юноши учреждений профессионального (профессионально-технического) образования области соревновались за первенство по баскетболу 3х3 в зачет ХХXIII областной спартакиады....

Сумские студенты победили на Всеукраинском конкурсе телепрограмм «Мир спорта» (видео)
23.11.2018 11:25

Сумские студенты победили на Всеукраинском конкурсе телепрограмм «Мир спорта» (видео)

Победу в двух номинациях на XIV Всеукраинском конкурсе телевизионных программ «Мир спорта» получили участники учебной телестудии «СтудTV «11 этаж» кафедры...

Сумские студенты соревновались за первенство по настольному теннису
21.11.2018 16:57

Сумские студенты соревновались за первенство по настольному теннису

В Сумах состоялись соревнования по настольному теннису среди женских и мужских команд высших учебных заведений III-IV уровней аккредитации....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

Мідвей (12+) Роланд Еммеріх (США, Китай,2019)
Мідвей (12+) Роланд Еммеріх (США, Китай,2019)
Кино Космос
18:25 — 60рн.
Крижане серце II (0+) Кріс Бак, Дженніфер Лі (США, 2019)
Крижане серце II (0+) Кріс Бак, Дженніфер Лі (США, 2019)
Кино Космос
10:05 — 50рн. 12:10 — 55рн. 16:25 — 60рн.
Ідеальна брехня (16+) Білл Кондон (США, 2019)
Ідеальна брехня (16+) Білл Кондон (США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:50 15:50 18:40 20:50 23:10
Зворотній відлік (16+) Джастін Дек (США, 2019)
Зворотній відлік (16+) Джастін Дек (США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 20:10 22:50
Готель Едельвейс (12+) Юрій Рудий (Україна, 2019)
Готель Едельвейс (12+) Юрій Рудий (Україна, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:15 12:15 19:00
Історія Лізи (16+) Олександр Жовна (Україна, 2019)
Історія Лізи (16+) Олександр Жовна (Україна, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 16:50
Ангели Чарлі (12+)
Ангели Чарлі (12+)
Кино Космос
14:10 — 55рн. 20:55 — 60рн.

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.