В Сумах неизвестные устроили стрельбу в спальном районе (фото) Полиция проверяет информацию о стрельбе на проспекте Михаила Лушпы.

Происшествие произошло в Сумах, около 10:30. По спецлинии «102» поступило сообщение граждан о том, что в одном из спальных микрорайонов города слышны звуки, похожие на выстрелы.

По указанному адресу немедленно отправилась следственно-оперативная группа. Во время первоочередных действий на месте происшествия установлено: на балконе частной квартиры шестого этажа повреждены окна - отверстия, похожие на такие, которые могли вызвать мелкие твердые тела.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают обстоятельства происшествия и опрашивают возможных свидетелей, эксперты выясняют характер повреждений и их причину.

Следователи открыли уголовное производство по признакам ч.4 ст. 296 УК Украины (хулиганство, совершенное с применением огнестрельного или холодного оружия), в рамках которых проводятся мероприятия по задержанию подозреваемых лиц, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Как сообщают в телеграмм-канале «Безпечне місто. Суми», «Сегодня всю ночь на Лушпы, 52 кто-то хорошо отмечал за рюмкой чая какое-то событие. Около 4 утра решил проверить свою меткость и начал стрелять из квартиры. Утром около 10 утра ситуация повторилась, но уже с последствиями - повреждены окна в соседнем доме. Возможно, кто-то видел или слышал. Полиция просит сообщить на линию 102 или @sumypravo».