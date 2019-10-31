Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:05255

Сумчане приняли участие в студенческом чемпионате Украины по шахматам

В Харькове прошел чемпионат Украины по шахматам среди студентов.

С 23 по 25 ноября в помещении студенческого шахматно-шашечного клуба Харьковского национального университета радиоэлектроники «Шахрад» впервые за последние 8 лет состоялся командный чемпионат Украины среди студенческих команд по классическим шахматам, а также личные студенческие соревнования по быстрым шахматам и блицу.

Сборная Сумской области, сформированная преимущественно из числа студентов Сумского государственного университета, также приняла участие в соревнованиях вместе с еще 13-ю командами из Днепра, Киева, Кривого Рога, Николаева, Нежина, Полтавы и Харькова. Студенты факультета ЭЛИТ Карнаш Андрей, Ильченко Антон, а также первокурсница факультета ИФСК Ащаулова Татьяна совместно с представителем ГНПУ им. Довженко Хочиновым Михаилом праздновали победу в четырех турах из семи и заняли 6-е командное место из 14.

Лучшим среди сумских студентов в индивидуальных соревнованиях стал Карнаш Андрей. Соревнования по быстрым шахматам он завершил на 7-м месте, а по блицу - на 8-м. Более высокие места как в командных, так и в личных соревнованиях, достались представителям традиционно «шахматных» студенческих городов - Николаева, Харькова и Киева.

Спорт Шахматы

По тематике

В Сумах разыграли кубок губернатора по шахматам
24.11.2019 18:01

В Сумах разыграли кубок губернатора по шахматам

Сегодня, 24 ноября, в Сумах закончился открытый чемпионат области по шахматам «Кубок губернатора», который проходил в клубе «Интеллект» СумГУ....

В Сумах пройдет кубок губернатора по шахматам
15.11.2019 17:16

В Сумах пройдет кубок губернатора по шахматам

22-24 ноября в Сумах пройдет турнир по шахматам «Кубок губернатора»....

В Сумах соревновались активные шахматисты
11.11.2019 15:50

В Сумах соревновались активные шахматисты

7-9 ноября в клубе «Интеллект» СумГУ состоялся чемпионат области в категории активные шахматы....

В Сумах школьники играли в шахматы в «Мануфактуре»
11.11.2019 11:56

В Сумах школьники играли в шахматы в «Мануфактуре»

10 ноября в ТРЦ «Мануфактура» прошел шахматный турнир «Интеллект нации»....

В Сумах разыграли областную студенческую спартакиаду среди вузов по шахматам
11.11.2019 08:01

В Сумах разыграли областную студенческую спартакиаду среди вузов по шахматам

Студенты СумГУ - победители областной универсиады среди вузов области....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

Мідвей (12+) Роланд Еммеріх (США, Китай,2019)
Мідвей (12+) Роланд Еммеріх (США, Китай,2019)
Кино Космос
18:25 — 60рн.
Крижане серце II (0+) Кріс Бак, Дженніфер Лі (США, 2019)
Крижане серце II (0+) Кріс Бак, Дженніфер Лі (США, 2019)
Кино Космос
10:05 — 50рн. 12:10 — 55рн. 16:25 — 60рн.
Ідеальна брехня (16+) Білл Кондон (США, 2019)
Ідеальна брехня (16+) Білл Кондон (США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:50 15:50 18:40 20:50 23:10
Зворотній відлік (16+) Джастін Дек (США, 2019)
Зворотній відлік (16+) Джастін Дек (США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 20:10 22:50
Готель Едельвейс (12+) Юрій Рудий (Україна, 2019)
Готель Едельвейс (12+) Юрій Рудий (Україна, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:15 12:15 19:00
Історія Лізи (16+) Олександр Жовна (Україна, 2019)
Історія Лізи (16+) Олександр Жовна (Україна, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 16:50
Ангели Чарлі (12+)
Ангели Чарлі (12+)
Кино Космос
14:10 — 55рн. 20:55 — 60рн.

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.