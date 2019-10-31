Сумчане приняли участие в студенческом чемпионате Украины по шахматам В Харькове прошел чемпионат Украины по шахматам среди студентов.

С 23 по 25 ноября в помещении студенческого шахматно-шашечного клуба Харьковского национального университета радиоэлектроники «Шахрад» впервые за последние 8 лет состоялся командный чемпионат Украины среди студенческих команд по классическим шахматам, а также личные студенческие соревнования по быстрым шахматам и блицу.

Сборная Сумской области, сформированная преимущественно из числа студентов Сумского государственного университета, также приняла участие в соревнованиях вместе с еще 13-ю командами из Днепра, Киева, Кривого Рога, Николаева, Нежина, Полтавы и Харькова. Студенты факультета ЭЛИТ Карнаш Андрей, Ильченко Антон, а также первокурсница факультета ИФСК Ащаулова Татьяна совместно с представителем ГНПУ им. Довженко Хочиновым Михаилом праздновали победу в четырех турах из семи и заняли 6-е командное место из 14.

Лучшим среди сумских студентов в индивидуальных соревнованиях стал Карнаш Андрей. Соревнования по быстрым шахматам он завершил на 7-м месте, а по блицу - на 8-м. Более высокие места как в командных, так и в личных соревнованиях, достались представителям традиционно «шахматных» студенческих городов - Николаева, Харькова и Киева.