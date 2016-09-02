На Донбассе умер доброволец из Конотопа Дмитрий Волонтырец Стало известно, что умер боец полка «Азов» Дмитрий Волонтырец (позывной «Волына»).

27 ноября с ним будут прощаться в Конотопе, сообщает в Фейсбуке Конотопская организация политической партии «Национальный корпус».

«С невыразимой болью сообщаем, что в вечность отошел боец полка «Азов» Дмитрий Волонтырец, псевдо «Волына». Прощание состоится завтра, 27 ноября, в 13:00 возле кинотеатра «Мир», - говорится в сообщении.

По предварительно информации, у воина остановилось сердце, когда он находился на позиции под Мариуполем. У него были проблемы со здоровьем. Нужно было делать операцию, но вместо этого поехал на ротацию.

Дмитрий Волонтырец в 2014 году одним из первых в составе добровольческого батальона отправился на поле боя. Он был бойцом добробата «Донбасс», служил оператором БПЛА. После расформирования батальона перешел в «Азов».

В марте 2019 года, во время празднования Дня добровольца в Конотопе, Дмитрия наградили нагрудным знаком «Доброволец», пишет Конотоп.сити.