Подозреваемый во взяточничестве сумской судья продолжит работать из-за недочетов ходатайства от САП ВСП вернул без рассмотрения ходатайство о временном отстранении судьи из Сум, которого подозревают во взяточничетсве

Высший совет правосудия вернул без рассмотрения ходатайство о временном отстранении судьи в связи с привлечением к уголовной ответственности за несоблюдение прокуратурой требований закона.

На заседании 21 ноября Высший совет правосудия решил ходатайство о временном отстранении судьи Заречного районного суда города Сумы Николая Шершака от правосудия в связи с привлечением к уголовной ответственности вернуть без рассмотрения заместителю генерального прокурора - руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назару Холодницкому, говорится на сайте ВСП.

Докладчик - член Высшего совета правосудия Андрей Овсиенко сообщил, что в Высший совет правосудия 20 ноября поступило ходатайство заместителя генерального прокурора - руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Холодницкого Н.И. о временном отстранении судьи Заречного районного суда города Сумы Шершака Н.И. от правосудия в связи с привлечением к уголовной ответственности за совершение уголовного преступления, предусмотренного частью третьей статьи 368 (принятия предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины, сроком на два месяца. К ходатайству добавлены копии материалов, которыми обосновано его доводы.

В то же время докладчик отметил, как следует из приобщенных к ходатайству расписки, копии ходатайства об отстранении от правосудия и материалов, которыми его обоснованно, вручены защитнику судьи Шершака Н.И. - адвокату Матишинцу В.В. В то же время отсутствуют сведения о получении этих материалов непосредственно судьей Шершаком Н.И. Кроме того, к материалам запроса не добавлено никаких документов в подтверждение полномочий адвоката Матишинца В.В. как защитника судьи Шершака Н.И. в указанном уголовном производстве.

Кроме того, согласно содержанию ходатайства действия судьи Заречного районного суда города Сумы Шершака Н.И. квалифицированы по части третьей статьи 368 УК Украины, а именно: выражение просьбы предоставить, а также получение должностным лицом неправомерной выгоды для себя, совершение такого должностным лицом в интересах третьего лица любого действия с использованием предоставленной ей служебного положения, совершенное должностным лицом, занимающим ответственное положение.

В обоснование доводов ходатайства к нему добавлен копию сообщения о подозрении, которая содержит только копии первой, третьей и пятой страниц, в связи с чем невозможно проверить доводы ходатайства в части содержания и обоснование подозрения, а также установить надлежащее выполнение заместителем генерального прокурора - руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры Холодницким Н.И. требований статьи 278 Уголовно-процессуального кодекса Украины, поскольку указанная копия не содержит сведений о дате и времени вручения судьи Шершаку Н.И. письменного уведомления о подозрении.

Подытоживая, докладчик отметил, что указанное ходатайство подано без соблюдения определенных законом требований.

В рассмотрении указанного вопроса приняли участие представитель Генеральной прокуратуры - начальник третьего отдела Специализированной антикоррупционной прокуратуры Генеральной прокуратуры Украины Василий Кричун, судья Заречного районного суда города Сумы Николай Шершак, представитель судьи - адвокат Василий Матишинец.

Высший совет правосудия решил ходатайство о временном отстранении судьи Заречного районного суда города Сумы Шершака М.И. от правосудия в связи с привлечением к уголовной ответственности вернуть без рассмотрения заместителю генерального прокурора - руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры Холодницкому Н.И.

Председатель ВСП Андрей Овсиенко отдельно отметил представителю Генеральной прокуратуры, что такое оформление материалов ходатайств органами прокуратуры недопустимо и в определенной степени дискредитирует процесс отстранения судьи, который осуществляет Высший совет правосудия, и вызывает нарекания на работу ВСП по рассмотрению таких ходатайств.

Также Овсиенко обратил внимание представителя Генеральной прокуратуры на отдельные замечания по оформлению доверенностей на представление интересов прокуратуры в Высшем совете правосудия.