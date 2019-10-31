На Сумщине спасатели целую ночь тушили пожар в селе Сегодня, 26 ноября, в 00:11 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании жилого дома по ул. Покровская в с. Некрасово Глуховского района.

О пожаре сообщили случайные прохожие. На место происшествия были направлены дежурные караулы 19-й Государственной пожарно-спасательной части и 39-го Государственного пожарно-спасательного поста.

По прибытию было установлено, что дом почти полностью охвачен огнем, образовалась угроза дальнейшего распространения огня на рядом расположенную хозяйственную постройку. Для бесперебойной работы пожарно-спасательных подразделений пожарные автоцистерны пришлось дозаправлять от водонапорной башни, которая была расположена на расстоянии 3,5 км от центра горения.

В 00:57 возгорание локализовали, а в 5:25 - потратив на тушение около 30 тонн воды, полностью ликвидировали.

Всего к ликвидации пожара были привлечены 2 единицы специальной техники и 7 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.