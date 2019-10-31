Сумчанин требует прекратить зарывать бюджетные средства в землю

«Жители города видят в построении подземного перехода возле «Макдональдс» признаки коррупции, и нецелесообразности, поэтому требуем запретить зарывать наши налоги на землю.
Какая может идти речь о новой подземке, если действующие годами ремонтируете?», - пишет автор петиции Герасимов Андрей Александрович.
Дата начала сбора подписей: 26 ноября 2019 года. До конца сбора подписей осталось 45 дней. По состоянию на 26 ноября петицию подписали 1 человек из 250 необходимых.
Подписать петицию можно здесь.
Напомним: о новом подземном переходе от сквера «Счастья» до универмага «Киев» заговорил неделю назад мэр Сум Александр Лысенко. Он рассказал, что есть предприниматель, готовый поучаствовать в строительстве 50/50 с городской властью.
Напомним: вопрос нерегулируемого пешеходного перехода в центре Сум стоит очень давно и остро. Сумчане писали несколько петиций по этому поводу, но на все предложения власти отвечали отказом. Раньше говорили даже о надземном переходе. Был даже эскизный проект. Теперь же, вероятно, будут разрывать сквер «Счастья».
Что касается недореконструированного перехода в районе фонтана «Садко», его якобы отремонтировали еще в 2016 году, передали на баланс КП «Паркинг» для поиска инвесторов, с тех пор о переходе забыли, а он продолжает рушиться.
Также летом Александр Лысенко вдруг решил раскрыть недостроенный подземный переход на ул. Харьковская в районе остановки «ул. Даргомыжская» («Сумсельмаш»), но пока решили отложить это дело на следующий год, когда обещают капитально ремонтировать Харьковскую от моста до ул. Прокофьева.
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