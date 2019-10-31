Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:18575

Сумчанин требует прекратить зарывать бюджетные средства в землю

Петиция «Запрещаем подземный переход "McDonald's"» зарегистрирована в единой системе местных петиций.

«Жители города видят в построении подземного перехода возле «Макдональдс» признаки коррупции, и нецелесообразности, поэтому требуем запретить зарывать наши налоги на землю.

Какая может идти речь о новой подземке, если действующие годами ремонтируете?», - пишет автор петиции Герасимов Андрей Александрович.

Дата начала сбора подписей: 26 ноября 2019 года. До конца сбора подписей осталось 45 дней. По состоянию на 26 ноября петицию подписали 1 человек из 250 необходимых.

Подписать петицию можно здесь.

Напомним: о новом подземном переходе от сквера «Счастья» до универмага «Киев» заговорил неделю назад мэр Сум Александр Лысенко. Он рассказал, что есть предприниматель, готовый поучаствовать в строительстве 50/50 с городской властью.

Напомним: вопрос нерегулируемого пешеходного перехода в центре Сум стоит очень давно и остро. Сумчане писали несколько петиций по этому поводу, но на все предложения власти отвечали отказом. Раньше говорили даже о надземном переходе. Был даже эскизный проект. Теперь же, вероятно, будут разрывать сквер «Счастья».

Что касается недореконструированного перехода в районе фонтана «Садко», его якобы отремонтировали еще в 2016 году, передали на баланс КП «Паркинг» для поиска инвесторов, с тех пор о переходе забыли, а он продолжает рушиться.

Также летом Александр Лысенко вдруг решил раскрыть недостроенный подземный переход на ул. Харьковская в районе остановки «ул. Даргомыжская» («Сумсельмаш»), но пока решили отложить это дело на следующий год, когда обещают капитально ремонтировать Харьковскую от моста до ул. Прокофьева.

Общество Петиция Подземный переход

По тематике

21.11.2019 17:25

Сумчанам снова пообещали евродворы в 12-м микрорайоне

Городские власти ответила на петицию «Требует ремонта дороги на ул. Героев Крут от «АТБ» и во дворах домов № 76,...

В Сумах исполком рассмотрит две петиции о памятнике Ярославу Мудрому
21.11.2019 15:12

В Сумах исполком рассмотрит две петиции о памятнике Ярославу Мудрому

Городские власти дали ответ на обе петиции, которые касаются памятника Ярославу Мудрому в Сумах....

В Сумах городские власти так и не отремонтировали аварийную опору пешеходного моста
15.11.2019 16:29

В Сумах городские власти так и не отремонтировали аварийную опору пешеходного моста

На сайте онлайн-петиций зарегистрировано обращение «Аварийная опора пешеходного моста через р. Псел (повторно)»....

В Сумах предлагают запретить кормить «крылатых крыс» в центре города
15.11.2019 13:18

В Сумах предлагают запретить кормить «крылатых крыс» в центре города

На сайте онлайн-петиций зарегистрировано обращение «Запретить кормить птиц в центре города»....

Сумчане просят снять в центре города рекламу несуществующего уже банка
12.11.2019 14:30

Сумчане просят снять в центре города рекламу несуществующего уже банка

На сайте онлайн-петиций зарегистрировано обращение «О снятии с крыши дома рекламы несуществующего уже банка»....

Новости

На Донбассе умер доброволец из Конотопа Дмитрий Волонтырец
Сегодня 14:38
Григоришин потерял контроль над «Сумским НПО»
Вчера 16:26
В Сумах пьяный водитель въехал в столб (видео)
Сегодня 15:52
Сумчанин требует прекратить зарывать бюджетные средства в землю
Сегодня 15:18
На Сумщине спасатели целую ночь тушили пожар в селе
Сегодня 15:09
Подозреваемый во взяточничестве сумской судья продолжит работать из-за недочетов ходатайства от САП
Сегодня 15:02
На Сумщине завершается сбор урожая зерновых
Сегодня 14:30
Сумчане приняли участие в студенческом чемпионате Украины по шахматам
Сегодня 14:05
В Сумах демонтировали нелегальную летнюю площадку
Сегодня 13:49
В Сумах неизвестные устроили стрельбу в спальном районе (фото)
Сегодня 13:27
Сьогодні у Сумах відбудеться вечір пам’яті Миколи Реріха
Сегодня 13:21
Сумчане отличились на чемпионате мира
Сегодня 13:11
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

Мідвей (12+) Роланд Еммеріх (США, Китай,2019)
Мідвей (12+) Роланд Еммеріх (США, Китай,2019)
Кино Космос
18:25 — 60рн.
Крижане серце II (0+) Кріс Бак, Дженніфер Лі (США, 2019)
Крижане серце II (0+) Кріс Бак, Дженніфер Лі (США, 2019)
Кино Космос
10:05 — 50рн. 12:10 — 55рн. 16:25 — 60рн.
Ідеальна брехня (16+) Білл Кондон (США, 2019)
Ідеальна брехня (16+) Білл Кондон (США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:50 15:50 18:40 20:50 23:10
Зворотній відлік (16+) Джастін Дек (США, 2019)
Зворотній відлік (16+) Джастін Дек (США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 20:10 22:50
Готель Едельвейс (12+) Юрій Рудий (Україна, 2019)
Готель Едельвейс (12+) Юрій Рудий (Україна, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:15 12:15 19:00
Історія Лізи (16+) Олександр Жовна (Україна, 2019)
Історія Лізи (16+) Олександр Жовна (Україна, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 16:50
Ангели Чарлі (12+)
Ангели Чарлі (12+)
Кино Космос
14:10 — 55рн. 20:55 — 60рн.

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.