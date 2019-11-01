В Шостке прошел международный турнир по индорхоккею

В соревнованиях приняли участие девять команд юношей и девушек из Украины и Беларуси.
В финальной группе три команды набрали одинаковое количество очков, но по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей победителями стали юноши команды «Авангард-Олимпия» из Винницкой области, вторыми - хоккеисты КДЮСШ «БАсра» из Шостки, третьими - СДЮШОР «Динамо» из Сум.
Лучшим нападающим турнира стал шосткинец Евгений Петренко. Лучший игрок турнира – Сумчанин Ярослав Бергилевич.
Девушки из СДЮШОР «Динамо», игравшие наравне с парнями, заняли седьмое место.
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