Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:40240

В Шостке прошел международный турнир по индорхоккею

22-24 ноября в Шостке состоялся международный турнир по индорхоккею памяти А. Н. Федоренко.

В соревнованиях приняли участие девять команд юношей и девушек из Украины и Беларуси.

В финальной группе три команды набрали одинаковое количество очков, но по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей победителями стали юноши команды «Авангард-Олимпия» из Винницкой области, вторыми - хоккеисты КДЮСШ «БАсра» из Шостки, третьими - СДЮШОР «Динамо» из Сум.

Лучшим нападающим турнира стал шосткинец Евгений Петренко. Лучший игрок турнира – Сумчанин Ярослав Бергилевич.

Девушки из СДЮШОР «Динамо», игравшие наравне с парнями, заняли седьмое место.

Спорт Индорхоккей КДЮСШ Барса СДЮШОР «Динамо» Шостка

По тематике

Сегодня 11:44

В Шостке полицейские оперативно задержала грабителя, отобравшего телефон у 11-летнего мальчика

В течение нескольких часов злоумышленник ограбил женщину и 11-летнего мальчика, отобрав у них деньги и мобильный телефон....

Сумские хоккеистки выиграли кубок Лейпцигской ярмарки
Вчера 12:16

Сумские хоккеистки выиграли кубок Лейпцигской ярмарки

22-24 ноября в Лейпциге прошел традиционный турнир по индорхоккею Messepokal der Stadt Leipzig...

21.11.2019 13:18

В Шостке рецидивист обокрал подвозившего его водителя

Воспользовавшись невнимательностью водителя, который бесплатно подвозил его в город, житель Шосткинского района украл из автомобиля мобильный телефон....

Сумские хоккеистки отыграли в Минске
18.11.2019 12:24

Сумские хоккеистки отыграли в Минске

С 15 по 17 ноября проходил III Минский международный турнир по индорхоккею....

На Сумщине полицейские задержали серийных гаражных воров
18.11.2019 11:33

На Сумщине полицейские задержали серийных гаражных воров

Предварительно установлено, что двое злоумышленников действовали в течение длительного времени, обворовывая гараже соседей и собственников помещений в других автокооперативах Шостки....

Новости

На Донбассе умер доброволец из Конотопа Дмитрий Волонтырец
Сегодня 14:38
Григоришин потерял контроль над «Сумским НПО»
Вчера 16:26
В Сумах троллейбусы №3 и №4 временно будут курсировать до Центрального рынка
Сегодня 17:25
Пятеро сумских футзалистов сыграют в матче звезд Экстра-лиги
Сегодня 17:12
В Сумах представили виртуального гида Харитоненко
Сегодня 16:55
Сумского пленника Кремля Владимира Дудку вывезли из Крыма
Сегодня 16:43
В Шостке прошел международный турнир по индорхоккею
Сегодня 16:40
Благодійників Сумщини запрошують взяти участь у загальнонаціональному конкурсі «Благодійна Україна – 2019»
Сегодня 15:59
В Сумах пьяный водитель въехал в столб (видео)
Сегодня 15:52
Сумчанин требует прекратить зарывать бюджетные средства в землю
Сегодня 15:18
На Сумщине спасатели целую ночь тушили пожар в селе
Сегодня 15:09
Подозреваемый во взяточничестве сумской судья продолжит работать из-за недочетов ходатайства от САП
Сегодня 15:02
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

Мідвей (12+) Роланд Еммеріх (США, Китай,2019)
Мідвей (12+) Роланд Еммеріх (США, Китай,2019)
Кино Космос
18:25 — 60рн.
Крижане серце II (0+) Кріс Бак, Дженніфер Лі (США, 2019)
Крижане серце II (0+) Кріс Бак, Дженніфер Лі (США, 2019)
Кино Космос
10:05 — 50рн. 12:10 — 55рн. 16:25 — 60рн.
Ідеальна брехня (16+) Білл Кондон (США, 2019)
Ідеальна брехня (16+) Білл Кондон (США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:50 15:50 18:40 20:50 23:10
Зворотній відлік (16+) Джастін Дек (США, 2019)
Зворотній відлік (16+) Джастін Дек (США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 20:10 22:50
Готель Едельвейс (12+) Юрій Рудий (Україна, 2019)
Готель Едельвейс (12+) Юрій Рудий (Україна, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:15 12:15 19:00
Історія Лізи (16+) Олександр Жовна (Україна, 2019)
Історія Лізи (16+) Олександр Жовна (Україна, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 16:50
Ангели Чарлі (12+)
Ангели Чарлі (12+)
Кино Космос
14:10 — 55рн. 20:55 — 60рн.

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.