На Сумщині визначено найкращих юних краєзнавців Участь у пошуково-дослідницькій роботі з активним способом пересування взяло 45 юних краєзнавців Сумської області.

Обласна краєзнавча конференція учнівської молоді «У світі краєзнавчих відкриттів» вкотре об’єднала талановиту молодь нашої області.

За інформацією обласного Департаменту освіти і науки, у категорії «Всеукраїнська експедиція учнівської молоді з активним способом пересування «Мій рідний край» за підсумками роботи перемогу отримала Аделіна БЕЗДРАБКО, вихованка Охтирського міського центру позашкільної освіти, ІІ місце посіли Ілля ГРІНКА та Анастасія КОБИЛЬЧЕНКО, вихованці Сумського палацу дітей та юнацтва, ІІІ місце вибороли Катерина АРТЮХОВА й Аліна ХАРЧЕНКО, вихованці обласного центру позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю.

У секції «Екскурсійно-краєзнавчі стартапи в межах обласного соціально-освітнього проекту «Кожна дитина має право» за напрямом «Архітектурні перлини Сумщини» І місце посіла Ксенія МІНЯЙЛО, учениця опорного закладу Великочернеччинської спеціалізованої школи, ІІ місце – Альона ШЕВЧЕНКО, вихованка Конотопського районного центру позашкільної роботи; ІІІ місце посіли Катерина БАНДУРА, вихованка Центру дитячої та юнацької творчості Конотопського району, Вікторія БЕЙЗИМ, вихованка Охтирського міського центру позашкільної освіти «Мала академія наук учнівської молоді» та Вадим БЕРЕЖНИЙ, учень Роменської спеціальної загальноосвітньої школи № 1.

У секції «Екскурсійно-краєзнавчі стартапи в межах обласного соціально-освітнього проекту «Кожна дитина має право» за напрямом «Заповідними стежками Сумщини» призові місця розташувались таким чином: І місце виборола Юлія ЧЕБОТКЕВИЧ, вихованка Лебединського Будинку дитячої та юнацької творчості, ІІІ місце – Каріна КРОЛЮК, учениця Кролевецького навчально-виховного комплексу № 6 та Ольга ПЕВНО, вихованка Шосткинського Будинку дитячої та юнацької творчості.