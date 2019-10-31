В Сумах пьяный водитель въехал в столб (видео) Небезразлична сумчанка помогла патрульным в поиске нетрезвого водителя, который наехал на электроопору.

Патрулируя улицу Герасима Кондратьева, экипаж патрульных обнаружил брошенный автомобиль «Москвич», водитель которого совершил наезд на электроопору.

Во время выяснения обстоятельств ДТП, к стражам порядка подошла девушка, которая сообщила приметы и направление, в котором пошел водитель этого авто. Инспекторы оперативно отреагировали на эту информацию и разыскали мужчину.

Гражданин свою вину признал и сообщил, что банально испугался последствий. У виновника ДТП полицейские заметили признаки алкогольного опьянения. Мужчина прошел осмотр с помощью алкотестера на месте. Прибор показал результат 2,01 промилле, превышающей допустимую норму в 10 раз.

На 22-летнего сумчанина патрульные скалы админматериалы по ст. 124 (совершение ДТП) КоАП, ст. 130 (управление в состоянии опьянения) КоАП и ст. 139 (повреждение дорожной постройки) КоАП.