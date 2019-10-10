Сумского пленника Кремля Владимира Дудку вывезли из Крыма В какую именно колонию будет доставлен украинский политзаключенный пока неизвестно.

Украинских политзаключенных Владимира Дудку и Алексея Бессарабова вывезли из аннексированного Крыма в российский Краснодар. Об этом сообщил сын Дудки Илья Каверников, передает "Крым. Реалии".

По его словам, после прибытия в Краснодар политзаключенных должны направить в колонию, где они будут отбывать срок. При этом какая именно колония пока неизвестно.

"Недавно их этапировали в Краснодар для дальнейшего отбывания в колонию. В какую именно - неизвестно. Вывезли их в воскресенье-понедельник", - сказал Каверников.

Ранее адвокат Оксана Железняк сообщила, что Дудка и Бессарабов скорее всего будут отбывать наказание в колониях на территории Российской Федерации.

Напомним: в ноябре Дудку и Бессарабова этапировали в симферопольское СИЗО из Москвы. Сообщалось, что в скором времени их должны распределить в колонии для отбывания наказания.

В апреле «суд» Симферополя в аннексированном Крыму вынес приговор Владимиру Дудке и Алексею Бессарабову. Украинцев засудили к 14 годам колонии строгого режима. Их признали виновными в подготовке диверсий в Крыму.