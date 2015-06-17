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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:55164

В Сумах представили виртуального гида Харитоненко

Сегодня, 26 ноября, в Сумах презентовали Smart-разработку «Виртуальный гид с технологией дополненной реальности», в которой экскурсию по городу проводит Иван Харитоненко.

«Виртуальный гид» - это мобильное приложение, разработанный совместными усилиями управления стратегического развития города, КУ «Агенция промоции «Сумы» и СумГУ, которое поможет лучше узнать архитектурные достопримечательности Сум. Сделать это можно с помощью приложения Ulab AR и QR-кодов с табличек, которые сейчас установлены у 15-ти исторических сооружений. В роли экскурсовода выступает культовая фигура для Сум - Иван Харитоненко - меценат, который развивал Сумы.

По словам начальницы управления стратегического развития города Оксаны Кубрак, работу над созданием приложения начали с середины августа. Хотели сделать новое, современное, а главное полезное, с целью популяризации архитектурного наследия среди туристов и коренных жителей Сум.

«Наша цель - заинтересовать человека во время экскурсии. Это просто и доступно, а главное не нужно тратить средства на гида, поскольку он виртуальный, а тем более интерактивный рассказ будет нравится разным поколениям. Если в других городах уже есть, например, виртуальные книги, то наша разработка виртуального гида точно первая в Украине», - добавила чиновница.

Директор центра технологий электронного обучения СумГУ Юрий Зубань подчеркнул, что «Виртуальный гид» рассчитан на любую целевую аудиторию: семьи, студенты, школьники.

«В следующем году мы планируем расширить список виртуальных табличек, то есть это плюс 31 табличка с технологией дополненной реальности. Какие это будут архитектурные памятники пока на обсуждении», - сообщил главный специалист отдела маркетинга, продвижения и туризма управления стратегического развития города Владимир Никоненко.

По его словам, в 2020 году разработчики ожидают большой спрос на Ulab AR. Цель - достичь отметки в 3000 загрузок.

Загрузить приложение можно здесь.

Общество Виртуальный гид Иван Харитоненко

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