Пятеро сумских футзалистов сыграют в матче звезд Экстра-лиги

В десятки команда попали два футзалисты «FооdCentre-СумДУ» Виталий Катеринин и Денис Овсянников, а также воспитанники сумского футзала: Николай Белоцерковец из херсонского «Продэксима», Виталий Дзюба из житомирского «ИнБева» и Артем Фаренюк из ивано-франковского «Урагана».
Первым этапом стал отбор игроков в команды, который проходил по результатам голосования тренеров команд Экстра-лиги. По правилам голосования, в сборной команде «Востока» было избрано 15 игроков (по 3 игрока от 5 команд-участниц), а в сборной команде «Запада» 12 игроков (по 3 игрока из 4 команд-участниц).
Вместе с тем, десятки были сформированы из числа футболистов с лучшим рейтингом (набравших наибольшее количество голосов от тренеров) среди 15-ти и 12-ти избранных универсалов.
Представляем вашему вниманию окончательную десятку конференции «Восток»:
Петр Шотурма («Продексим»)
Александр Педяш («ХИТ»)
Денис Овсянников («Food Centre-СумГУ»)
Александр Вершинин ("Эпицентр К-Авангард)
Андрей Хамдамов («Сокол»)
Николай Белоцерковец («Продексим»)
Сергей Журба («ХИТ»)
Виталий Катеринин («Food Centre-СумГУ»)
Рониньо («Продексим»)
Евгений Серый («ХИТ»)
Окончательная десятка конференции «Запад» выглядит следующим образом:
Артем Фаренюк («Ураган»)
Степан Струк («Энергия»)
Владимир Поночовный («Кардинал-Ровно»)
Виталий Дзюба («ИнБев»)
Николай Микитюк («Ураган»)
Олег Легендзевич («Энергия»)
Александр Басич («Кардинал-Ровно»)
Станислав Моспан («ИнБев»)
Марьян Пелех («Энергия»)
Андрей Федюк («Ураган»)
Вторым этапом стало голосование президентов команд Favbet Экстра-лиги, которые выбирали по одному тренеру, которые возглавят сборные команды каждой конференции. По его результатам главным тренером команды «Востока» станет представитель херсонского «Продэксима» и легенда испанской «Барселоны» Хави Родригес, а с командой «Запада» будет работать наставник львовской «Энергии» и экс-капитан сборной Украины Валерий Легчанов.
Следующим этапом станет выбор вратарей главными тренерами сборных команд каждой конференции.
В ближайшее время на сайте futsal.com.ua начнется голосование болельщиков за стартовые четверки каждой из команд, которое продлится до 20 декабря, сообщает пресс-служба Ассоциации футзала Украины.
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