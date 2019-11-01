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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:1290

Пятеро сумских футзалистов сыграют в матче звезд Экстра-лиги

23 декабря в 19:00 в Киеве состоится Матч звезд-2019. В этом году поклонников футзалу ожидать противостояния между сборными «Востока» и «Запада».

В десятки команда попали два футзалисты «FооdCentre-СумДУ» Виталий Катеринин и Денис Овсянников, а также воспитанники сумского футзала: Николай Белоцерковец из херсонского «Продэксима», Виталий Дзюба из житомирского «ИнБева» и Артем Фаренюк из ивано-франковского «Урагана».

Первым этапом стал отбор игроков в команды, который проходил по результатам голосования тренеров команд Экстра-лиги. По правилам голосования, в сборной команде «Востока» было избрано 15 игроков (по 3 игрока от 5 команд-участниц), а в сборной команде «Запада» 12 игроков (по 3 игрока из 4 команд-участниц).

Вместе с тем, десятки были сформированы из числа футболистов с лучшим рейтингом (набравших наибольшее количество голосов от тренеров) среди 15-ти и 12-ти избранных универсалов.

Представляем вашему вниманию окончательную десятку конференции «Восток»:

Петр Шотурма («Продексим»)

Александр Педяш («ХИТ»)

Денис Овсянников («Food Centre-СумГУ»)

Александр Вершинин ("Эпицентр К-Авангард)

Андрей Хамдамов («Сокол»)

Николай Белоцерковец («Продексим»)

Сергей Журба («ХИТ»)

Виталий Катеринин («Food Centre-СумГУ»)

Рониньо («Продексим»)

Евгений Серый («ХИТ»)

Окончательная десятка конференции «Запад» выглядит следующим образом:

Артем Фаренюк («Ураган»)

Степан Струк («Энергия»)

Владимир Поночовный («Кардинал-Ровно»)

Виталий Дзюба («ИнБев»)

Николай Микитюк («Ураган»)

Олег Легендзевич («Энергия»)

Александр Басич («Кардинал-Ровно»)

Станислав Моспан («ИнБев»)

Марьян Пелех («Энергия»)

Андрей Федюк («Ураган»)

Вторым этапом стало голосование президентов команд Favbet Экстра-лиги, которые выбирали по одному тренеру, которые возглавят сборные команды каждой конференции. По его результатам главным тренером команды «Востока» станет представитель херсонского «Продэксима» и легенда испанской «Барселоны» Хави Родригес, а с командой «Запада» будет работать наставник львовской «Энергии» и экс-капитан сборной Украины Валерий Легчанов.

Следующим этапом станет выбор вратарей главными тренерами сборных команд каждой конференции.

В ближайшее время на сайте futsal.com.ua начнется голосование болельщиков за стартовые четверки каждой из команд, которое продлится до 20 декабря, сообщает пресс-служба Ассоциации футзала Украины.

Спорт FoodCentre-СумДУ Футзал

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