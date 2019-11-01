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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:38352

На Сумщине спасли из ледяной ловушки раненого лебедя

26 ноября спасатели Межрегионального центра быстрого реагирования достали из замерзающего водохранилища Довгополовского поселкового совета Роменского района нелетающую лебедку.

Птица были переданы волонтерам местной громады, сообщает прес-служба центра.

Общество Лебедь Спасатели

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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