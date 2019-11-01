На Сумщине спасли из ледяной ловушки раненого лебедя

Птица были переданы волонтерам местной громады, сообщает прес-служба центра.
19 ноября в 17:53 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о необходимости оказания помощи по ул. Героев Крут в...
В Пакистане с 11 по 15 ноября проходил девятый Международный углубленный курс по оказанию помощи и защиты от химического оружия....
15 листопада працівниками Сумського міського відділу Державної служби України з надзвичайних ситуацій поспілкувались з трудовим колективом КЗ СОР «Сумський...
Сегодня, 13 ноября, оперативному дежурному Межрегионального центра быстрого реагирования ГСЧС Украины поступило обращение о помощи....
В селе Пески Роменского района во время выпаса крупного рогатого скота одна из коров пошла к болоту, чтобы напиться воды,...